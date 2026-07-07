الصين تشتري أكبر كمية ذهب منذ 2023 رغم تقلب الأسعار

زاد البنك المركزي الصيني مشترياته من الذهب في يونيو/حزيران، مسجلا أكبر إضافة شهرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في خطوة تعكس تمسك بكين بتنويع احتياطياتها الرسمية رغم موجة التراجع الحادة التي تعرض لها المعدن النفيس خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة الصينية للنقد الأجنبي أن حيازة الصين من الذهب ارتفعت إلى 75.44 مليون أونصة في يونيو/حزيران، مقابل 74.96 مليون أونصة في مايو/أيار، بما يعني إضافة 480 ألف أونصة، أو نحو 14.9 طنا، إلى الاحتياطيات الرسمية. كما بلغت القيمة الدولارية المعلنة لحيازة الذهب في الاحتياطيات الصينية 303.72 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران.

جاءت الزيادة، حسب بلومبيرغ، لتطيل أطول موجة شراء متصلة من جانب بنك الشعب الصيني منذ 2015 على الأقل، إذ واصل البنك المركزي إضافة الذهب إلى احتياطياته للشهر العشرين على التوالي، في مؤشر على استمرار سياسة تقليل الاعتماد على الأصول الدولارية وزيادة المكون المعدني في الاحتياطيات.

وهبط الذهب 12% في يونيو/حزيران، وكسر مستوى 4 آلاف دولار للأونصة، مسجلا أكبر خسارة شهرية منذ 2008، تحت ضغط توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية بعد ارتفاع مخاطر التضخم المرتبطة بالحرب على إيران وتشدد نبرة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

ورغم ارتفاع الكمية التي يملكها البنك المركزي الصيني، تكشف بيانات الاحتياطيات الرسمية تراجع القيمة الدولارية المعلنة للذهب من 340.75 مليار دولار في مايو/أيار إلى 303.72 مليارات دولار في يونيو/حزيران، ما يعكس أثر هبوط الأسعار على تقييم حيازة المعدن داخل الاحتياطيات.

كما سجلت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 3.416 تريليونات دولار في يونيو/حزيران، مقابل 3.442 تريليونات دولار في مايو/أيار.

بعيدا عن الدولار

يقول مجلس الذهب العالمي، في مسحه السنوي الصادر في يونيو/حزيران 2026، إن البنوك المركزية راكمت في المتوسط نحو ألف طن من الذهب سنويا خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بمتوسط 500 طن سنويا في العقد السابق، في تسارع واضح لوتيرة الشراء الرسمي للمعدن النفيس.

إعلان

وأظهر المسح، الذي شمل 76 بنكا مركزيا، أن 89% من المشاركين يتوقعون زيادة احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بينما قال 45% إنهم يتوقعون زيادة حيازة مؤسساتهم من الذهب خلال الفترة نفسها، وهي نسبة قياسية في تاريخ المسح.

كما أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن 74% من المشاركين يتوقعون تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين يتوقعون زيادة حصة الذهب، وهو ما يضع تحركات الصين ضمن موجة أوسع لإعادة توزيع الاحتياطيات الرسمية عالميا.

تمسك البنوك المركزية بالذهب

حسب مجلس الذهب العالمي، تأتي عوامل مثل أداء الذهب وقت الأزمات، وتنويع المحافظ، والتحوط من التضخم، والتحوط من المخاطر الجيوسياسية، ضمن أبرز دوافع البنوك المركزية للاحتفاظ بالمعدن النفيس أو زيادة مخصصاتها منه. كما قال 90% من المشاركين في المسح إن أداء الذهب في أوقات الأزمات عامل مهم في قرار الاحتفاظ به، وهي أعلى نسبة يسجلها هذا العامل في المسح.

ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة والنامية، إذ أظهر المسح أن 95% من بنوك هذه المجموعة ترى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي عامل مؤثر في إدارة الاحتياطيات، مقابل 67% بين البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة.

وفي يوليو/تموز، قال مجلس الذهب العالمي إن البنوك المركزية عادت إلى الشراء في مايو/أيار، مع زيادة صافية قدرها 41 طنا، مشيرا إلى أن الصين كانت من بين أبرز المشترين إلى جانب بولندا وأوزبكستان وكازاخستان.

وذكر أن الصين أضافت 25 طنا إلى احتياطياتها منذ بداية العام حتى مايو/أيار، قبل أن ترفع مشترياتها مجددا في يونيو/حزيران.