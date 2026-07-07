الهجوم على سفينتين قرب هرمز يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أنباء عن تعرض سفينتين لأضرار قرب مضيق هرمز، ما أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى السوق وسط مخاوف من اضطراب الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ووقت كتابة هذه السطور، صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 72.78 دولارا للبرميل، بزيادة 1.10%، بعد أن لامست خلال الجلسة نطاقا بين 71.04 و73.30 دولارا، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69.31 دولارا للبرميل، بزيادة 1.11%.

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ونقلت رويترز عن المحلل لدى بنك ساكسو، أولي هانسن قوله إن استهداف سفينة في مضيق هرمز "يعيد جزءا من علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الأسعار"، مضيفا أن أي تصعيد جديد قد يجعل مستوى 75 دولارا "المستوى الطبيعي التالي الذي ينبغي مراقبته قبل 80 دولارا".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده تعرض سفينتين لأضرار جسيمة جراء هجوم صاروخي إيراني، وقال المسؤول الأمريكي إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مما أدى إلى إصابة السفينتين.

وفي السياق استنكرت الخارجية القطرية استهداف ناقلة قطرية في أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، وقالت إن الهجوم "اعتداء مرفوض على أمن وسلامة الملاحة الدولية".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -في منشور على منصة إكس- إن استهداف الناقلة القطرية "الركيات" يُعد "اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وأمن إمدادات الطاقة العالمية

محادثات واشنطن وطهران

تأتي التطورات في وقت يراقب فيه المستثمرون مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قال وزير الخارجية الإيراني اليوم إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تعقد ما دامت التهديدات الأمريكية مستمرة، وذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو "ستنهي المهمة".

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ويكتسب مضيق هرمز حساسية خاصة في أسواق الطاقة، إذ تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن التدفقات عبره في 2024 والربع الأول من 2025 شكلت أكثر من ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا، ونحو خمس استهلاك العالم من النفط والمنتجات النفطية، إلى جانب نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وتقول الإدارة الأمريكية إن السعودية تنقل عبر المضيق كميات من الخام والمكثفات أكبر من أي دولة أخرى، إذ استحوذت صادراتها على 38% من تدفقات الخام عبر هرمز في 2024، بما يعادل 5.5 ملايين برميل يوميا.

وتسعى دول خليجية إلى تقليص انكشافها على أي اضطراب محتمل في المضيق، إذ تمتلك السعودية والإمارات بنية تحتية لخطوط أنابيب يمكنها تجاوز هرمز جزئيا، وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن نحو 2.6 مليون برميل يوميا من الطاقة المتاحة في خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية يمكن استخدامها للالتفاف على المضيق في حال تعطل الإمدادات.

في السياق، ذكرت رويترز، نقلا عن 5 مصادر وُصفت بالمطلعة، أن السعودية تدرس توسيع الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب النفط الخام الممتد إلى ساحل البحر الأحمر غرب المملكة، بما قد يمكنها وربما دولا مجاورة من نقل كميات أكبر من النفط دون الحاجة إلى عبور مضيق هرمز.

المعروض يكبح المكاسب

لكن صعود الأسعار ظل محدودا نسبيا بفعل توقعات اتساع المعروض. فقد توقع بنك سوسيتيه جنرال تحول سوق النفط من العجز إلى الفائض بحلول أواخر 2026 وخلال 2027، مع تجاوز نمو الإمدادات نمو الطلب الأبطأ.

وخفض البنك توقعاته لسعر النفط إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2026، مقارنة بتقدير سابق عند 83 دولارا، كما قلص متوسط توقعاته لعام 2027 إلى 73 دولارا للبرميل من 79 دولارا، مرجحا ارتفاع المخزونات تدريجيا مع بقاء التقلبات مرتفعة.