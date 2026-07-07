"سامسونغ" تتوقع أرباحا تشغيلية قياسية للربع الثاني

توقعت شركة "سامسونغ إلكترونكس" الكورية الجنوبية الثلاثاء ارتفاع أرباحها التشغيلية للربع الثاني من العام الحالي 1810.3% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالطلب المتزايد على أشباه الموصلات المخصصة للذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المجموعة في بيان إفصاح مالي أن هذه الأرباح التشغيلية للفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران بلغت ما يعادل 51 مليار يورو (58.3 مليار دولار).

ومن المتوقع أن ترتفع إيراداتها الفصلية بنسبة 129% على أساس سنوي لتصل إلى ما يعادل 98 مليار يورو (112 مليار دولار). ولم يتضمن هذا التقدير توقعات الأرباح الصافية.

وساهم الارتفاع المتزايد في الطلب العالمي على رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، شركات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية العملاقة على تسجيل أرباح قياسية هذا العام.

وتعد سامسونغ من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي مدعومة بأكبر طاقة إنتاجية لرقائق الذاكرة في العالم.

وفي المقابل، من المتوقع أن تكون وحدة تجربة الأجهزة، التي تشمل أعمال سامسونغ في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة، قد سجلت نتائج ضعيفة نسبيا، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت سول كشفت في 29 يونيو/حزيران الماضي عن خطة ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من ألف مليار يورو (1.4 تريليون دولار) على مدى 10 سنوات، لبناء مصانع لأشباه الموصلات المتقدمة ومراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي.

وسيخصص من هذه الخطة ما يعادل 455 مليار يورو (520 مليار دولار) لتمويل بناء أربعة مصانع جديدة من جانب شركة "سامسونغ" ومنافستها المحلية "إس كيه هاينكس" في جنوب غرب كوريا الجنوبية.