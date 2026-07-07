الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عاما وسط حذر من تدخل السلطات

يحوم ‌‌‌‌الين قرب أدنى مستوياته منذ نحو أربعة عقود اليوم ⁠⁠⁠⁠الثلاثاء، مما أبقى ⁠⁠⁠⁠المتعاملين في حالة حذر إزاء احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، في حين استقر الدولار بعد الخسائر التي تكبدها ⁠⁠⁠⁠في الآونة الأخيرة.

ارتفع الين 0.2% إلى 161.75 مقابل الدولار، معوضا جزءا من خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة، ⁠⁠⁠⁠لكنه ظل قريبا من المستوى المتدني البالغ 162.84 ينا الذي سجله الأسبوع الماضي.

انخفضت العملة اليابانية مقابل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ عام 2007 عند 217.20 ينا، قبل أن تعوض بعض خسائرها.

سجل اليورو في أحدث التعاملات 184.99 ‌‌‌‌ينا، بعدما ارتفع 0.5% في الجلسة السابقة.

وقال كبير محللي العملات لدى "إم يو إف جي" لي هاردمان: "سادت تكهنات في نهاية الأسبوع الماضي بشأن احتمال تدخل اليابان مجددا لدعم الين خلال العطلة الأمريكية في ظل انخفاض السيولة، إلا أن عدم اتخاذ أي إجراء ساهم في تبديد بعض مكاسب الين الأخيرة".

وفي الأسواق الأوسع، تذبذب الدولار مع ⁠⁠⁠⁠مواصلة المستثمرين خفض توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة ⁠⁠⁠⁠الأمريكية هذا العام، عقب صدور تقرير وظائف جاء أضعف بكثير من المتوقع.

انخفض اليورو 0.06% إلى 1.1434 دولار.

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر ⁠⁠⁠⁠من أسبوعين عند 1.34005 دولار قبل أن يتراجع قليلا.

انخفض الدولار ‌‌‌‌الأسترالي ‌‌‌‌0.26% إلى 0.6938 دولار أمريكي.

لم يتغير سعر الدولار النيوزيلندي كثيرا مسجلا 0.5700 دولار أمريكي.

واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة ⁠⁠⁠⁠الأمريكية مقابل مجموعة من العملات – عند 100.90 نقطة.

ويتوقع ⁠⁠⁠⁠المستثمرون حاليا زيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بنحو 29 نقطة أساس بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، انخفاضا من نحو 38 نقطة أساس قبل أسبوع.

إعلان

وتتجه ‌‌‌‌الأنظار الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يونيو/حزيران الماضي، المقرر صدوره غدا الأربعاء، ترقبا لأي مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.