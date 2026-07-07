العراق يرفع إنتاج ثلاثة حقول نفطية مع تعافي الصادرات

رفع العراق إنتاج ثلاثة من أكبر حقوله النفطية في جنوب البلاد إلى طاقتها الكاملة، مع بدء تعافي عمليات التصدير ووصول ناقلات النفط لتحميل الشحنات، في خطوة تعكس تسارع استعادة صادرات الخام بعد الاضطرابات التي شهدها الخليج خلال الحرب الإيرانية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصدر مطلع أن شركة نفط البصرة الحكومية وجهت مشغلي حقول "غرب القرنة 1" وشمال الرميلة وأرطاوي برفع الإنتاج إلى الطاقة القصوى، بعد تحسن حركة الناقلات وبدء خروج شحنات النفط العراقية عبر الخليج.

ويأتي القرار بعد أسابيع من تقلب مستويات الإنتاج، إذ كانت بغداد قد خفضت إنتاج بعض الحقول مع امتلاء مرافق التخزين وتعطل تحميل الناقلات بسبب اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تعود وتطلب زيادة الإنتاج عقب التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني مؤقت.

ورغم تحسن الصادرات، لا يزال العراق متأخرا عن بعض المنتجين الخليجيين في استعادة مستويات التصدير السابقة للحرب، إذ أعادت الإمارات صادراتها إلى مستويات ما قبل الأزمة، فيما اقتربت السعودية من تحقيق ذلك.

وأظهرت بيانات الشحن التي جمعتها بلومبيرغ أن ناقلات النفط العراقية استأنفت مغادرة الخليج، كما عرضت شركة توتال إنرجيز ملايين البراميل من الخام العراقي للتسليم الفوري إلى الأسواق الآسيوية، ما ساهم في تسريع وتيرة الصادرات.

وكان إنتاج الحقول الجنوبية قد تراجع إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا في نهاية يونيو/حزيران، أي أقل من نصف الطاقة الإنتاجية لشركة نفط البصرة، بعد أن بلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميا في منتصف الشهر.

خطط توسعية

وخلال يونيو/ الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحكومة تستهدف رفع إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن بغداد أبلغت الشركات الأمريكية بهذه الخطة، مع منح الأولوية لشركات الطاقة الأمريكية في المشروعات الجديدة.

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وأوضح أن العراق يعمل أيضا على استعادة كامل طاقات تصدير النفط، بعد تأثرها بالتوترات الإقليمية، وذلك ضمن توجه أوسع للانتقال من الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة إلى شراكة اقتصادية واستثمارية.

وكشف الزيدي عن خطة لإنشاء صندوق للطاقة والتنمية قد تصل موارده إلى 400 مليار دولار خلال ثلاثة عقود، يمول من إيرادات تعادل في مرحلته الأولى إنتاج 500 ألف برميل يوميا، مع إمكانية زيادتها تدريجيا إلى مليوني برميل يوميا، لتمويل مشروعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية بالتعاون مع شركات أمريكية.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، ويبلغ إنتاجه الحالي نحو 4 ملايين برميل يوميا، فيما تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة، ما يجعل زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات من أبرز أولويات الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتمويل مشاريع التنمية.