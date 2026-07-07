الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار ⁠⁠وعوائد سندات الخزانة ⁠⁠الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو/حزيران بحثا عن دلائل حول توجه السياسة النقدية للمحافظ الجديد ⁠⁠كيفن وارش.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4127.3 دولارا للأوقية (الأونصة) وقت كتابة التقرير.

انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/⁠آب 0.7% إلى 4138.5 دولارا.

وقال المحلل الكبير في "ستون إكس"، مات سيمبسون: "سجل الذهب انتعاشا جيدا الأسبوع الماضي، لذا فليس غريبا أن يتراجع قليلا عن بعض تلك المكاسب في بداية هذا الأسبوع".

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وارتفع الدولار مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة ‌‌لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين.

وقال المدير في شركة "إيه بي سي ريفاينري" ، نيكولاس فرابل: "من الواضح أن الأسواق تنتظر بعض الإرشاد من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتكوين فكرة أوضح حول طريقة تفكير البنك المركزي بشأن

سياسة أسعار الفائدة في الأجل القصير".

ويصدر غدا الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد ⁠⁠في 16 و17 يونيو/حزيران الماضي.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر ⁠⁠من 25% عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إذ أثارت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران مخاوف بشأن التضخم وعززت الدولار وزادت من

توقعات رفع أسعار الفائدة.

لكن المعدن النفيس ⁠⁠سجل أعلى مستوى له في أسبوعين أمس الاثنين إذ خفف اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بعض المخاوف ⁠⁠المتعلقة بالتضخم، كما دفعت بيانات الوظائف الأمريكية ⁠⁠التي جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي الأسواق إلى خفض توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

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وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي إم إي ) إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالا يقارب 56% لزيادة أسعار الفائدة ‌‌في سبتمبر/أيلول، انخفاضا من أكثر من 60% قبل صدور البيانات.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى جعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أقل جاذبية للمستثمرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ‌‌الأخرى: