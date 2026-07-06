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شركتا ميرسك وهاباغ-لويد تستأنفان الشحن عبر قناة السويس

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BREMERHAVEN, GERMANY - AUGUST 11: Containers of Maersk and other shipping lines are stacked at the port of Bremerhaven on August 11, 2025 in Bremerhaven, Germany. Following an agreement between the European Union and the administration of U.S. President Donald Trump, a tariff of 15% on most imports from the EU to the US, including automobiles and parts, went into effect on August 7. Some items face no tariffs, while steel and aluminum are tagged with a 50% tariff. (Photo by Focke Strangmann/Getty Images)
شركة ميرسك تعود للمسار عبر البحر الأحمر وقناة السويس (غيتي)
Published On 6/7/2026

قالت شركة الشحن الدنماركية ميرسك الاثنين إن إحدى الرحلات ضمن ⁠⁠⁠⁠شبكة جيميناي، التي ⁠⁠⁠⁠تديرها بالاشتراك مع شركة هاباغ-لويد الألمانية، سوف تستأنف الإبحار عبر قناة السويس.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز أن قيام شركة ميرسك، ثاني أكبر شركة للشحن في العالم، بالإعلان عن أنها ستُسيّر السفن عبر قناة السويس والبحر الأحمر، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، يعكس الثقة في صمود وقف إطلاق النار.

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وذكرت الشركة الدنماركية، وفق فايننشال تايمز، أن السفينة "ميرسك ماجستيك" توجد حالياً في خليج عمان وتستعد للإبحار عبر البحر الأحمر ومنه لقناة السويس.

وتخلى معظم شركات الشحن عن ⁠⁠⁠⁠الممر التجاري بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر في عام 2023.

SUEZ, EGYPT - NOVEMBER 3: A ship transits the Suez Canal towards the Red Sea on November 3, 2024 in Suez, Egypt. The shipping giant A.P. Moller-Maersk recently said it did not expect to resume sailing through the Suez Canal until 2025 due to the continued threat of attacks in the Red Sea. The Iran-aligned Houthi movement in Yemen has launched regular attacks on vessels off its coast since late 2023, disrupting a vital shipping route in east-west trade. A report this summer indicated that Suez Canal traffic was down 66% percent from the previous year, as vessels sought alternative routes. (Photo by Sayed Hassan/Getty Images)
عودة تدريجية للشحن عبر قناة السويس (غيتي)

عودة تدريجية

تسببت الهجمات في إجبار شركات الشحن على سلك مسار أطول بكثير لتدور ⁠⁠⁠⁠حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما يزيد من تكلفة الرحلات ومدتها، لكنها تدرس الآن العودة إلى الممر في البحر الأحمر، ومنه إلى قناة السويس.

وقالت ميرسك في بيان "يأتي هذا القرار المشترك مع هاباغ-لويد عقب تقييمات شاملة للوضع الأمني في منطقة البحر الأحمر، ويشكل خطوة نحو العودة التدريجية إلى ممر قناة السويس".

وذكر متحدث باسم هاباغ-لويد أن التغييرات ‌‌‌‌التي ستطرأ على الخدمة (إيه.إي15)، التي تربط بين آسيا والبحر المتوسط وأوروبا، من شأنها أن تقلل مدة الرحلة أربعة أسابيع.

الطريق الأسرع

يعد مسار السفن عبر قناة السويس والبحر الأحمر أسرع مسار يربط أوروبا بآسيا. وتشير بيانات شركة كلاركسونز لأبحاث الشحن إلى أنه كان يمر من خلاله 10% من التجارة البحرية العالمية حتى بدء الهجمات.

وأدت الرحلات الأطول حول أفريقيا إلى ارتفاع أسعار الشحن، مما زاد من كلفة نقل البضائع.

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وقالت ⁠⁠⁠⁠ميرسك إنها وهاباغ-لويد لا تخططان لإجراء أي تغيير على خدمات شبكة ⁠⁠⁠⁠جيميناي الأخرى، مشيرة إلى أنهما ستواصلان مراقبة الوضع في الشرق الأوسط.

وأضافت "أي تغيير في الخدمات ضمن خدمات شبكة جيميناي سيظل مرهونا بمدى الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وانحسار الصراعات في المنطقة".

STANFORD-LE-HOPE, ENGLAND - NOVEMBER 26: Shipping containers are loaded onto a Hapag-Lloyd container ship at London Gateway port, operated by DP World Plc on November 26, 2024 in Stanford-le-Hope, England. DP World, owner and operator of the London Gateway deep water port, has launched operations of an all-electric fourth berth, expanding the port's capacity and creating 200 permanent jobs. In October, DP World confirmed a £1 billion investment plan into expanding the logistics hub on the Thames River with the development of an additional two berths, which would make London Gateway Britain's largest container port within the next five years. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
تراجع أسهم هاباغ-لويد مع تراجع تكلفة الشحن (غيتي)

تراجع الأسهم

في سياق متصل، ذكرت فايننشال تايمز أن أسهم شركة "ميرسك" انخفضت بنسبة تقارب 7% خلال تعاملات الاثنين، في حين تراجعت أسهم شركة "هاباغ-لويد" بنسبة 4%، وذلك وسط توقعات المستثمرين بأن العودة إلى المسار الأقصر ستؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، مما سيؤدي إلى خفض أسعار الشحن وتراجع الأرباح.

ورفعت شركة ميرسك الأسبوع الماضي توقعاتها للأرباح، مدفوعةً بارتفاع أسعار الشحن نتيجة للاضطرابات في الشرق الأوسط وقوة الطلب في منطقة الشرق الأقصى.

وقال المحلل لدى بنك "جيه-سكي" حيدر أنجم في مذكرة للعملاء، وفق ما نقلته رويترز، "نرى في ذلك الخطوة الأولى التي من شأنها ⁠⁠⁠⁠أن تمهد الطريق للعودة الكاملة إلى البحر الأحمر بحلول ⁠⁠⁠⁠نهاية العام الجاري".

وأضاف: "العودة الكاملة، وما يترتب عليها من إدارة أكثر كفاءة للطاقة الاستيعابية، إلى جانب احتمال تسليم سفن جديدة في عامي 2027 و2028، من شأنها أن تضغط على أسعار الشحن، وبالتالي على أرباح شركاتها".

وقررت ميرسك وهاباغ-لويد في منتصف ‌‌‌‌فبراير/شباط الماضي استئناف خدمة النقل البحري المشتركة (إم.إي11)، التي تربط الهند والشرق الأوسط بالبحر المتوسط عبر قناة السويس، مع إبحار السفن تحت حراسة بحرية، لكنها توقفت بنهاية الشهر نفسه.

وذكر بيان منفصل أرسلته ميرسك عبر البريد الإلكتروني ‌‌‌‌الاثنين أن عمليات العبور في البحر الأحمر توقفت في أواخر فبراير/شباط عقب اندلاع حرب إيران.

المصدر: رويترز + فايننشال تايمز

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