كندا تسرع تطوير قطاع النفط بإنتاج قياسي وخط أنابيب جديد

تتجه كندا إلى تسريع تطوير قطاعها النفطي عبر التوسع في الإنتاج التقليدي وإنشاء ممر جديد لنقل الخام داخل البلاد، في إطار إستراتيجية تهدف إلى زيادة الإمدادات وتنويع مسارات التصدير وتقليل الاعتماد على البنية التحتية الأمريكية، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط خلال حرب إيران.

وأظهرت بيانات مقاطعة ألبرتا أن السلطات أصدرت 1764 رخصة حفر بين بداية العام و12 يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى للفترة نفسها منذ عام 2014، فيما استحوذ تكوين كليرووتر (Clearwater) على نحو خمس الرخص، وهي أعلى حصة مسجلة على الإطلاق.

ويعد حقل كليرووتر من أبرز مكامن النفط التقليدي في كندا، إذ يتيح إنتاج الخام باستخدام تقنيات الحفر الأفقي متعددة الفروع، من دون الحاجة إلى تقنيات الاستخراج الحراري المكلفة المستخدمة في الرمال النفطية، ما يسمح بزيادة الإنتاج خلال أشهر بدلا من سنوات.

وشهد إنتاج الحقل نموا سريعا من نحو 30 ألف برميل يوميا في 2017 إلى 230 ألف برميل يوميا في 2025، بينما تُقدَّر احتياطياته بنحو 1.6 مليار برميل، وفقا لهيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا.

استثمارات متزايدة

رفعت شركات عاملة في الحقل استثماراتها للاستفادة من ارتفاع الأسعار، إذ زادت شركة تاماراك فالي إنرجي ميزانيتها الرأسمالية إلى ما بين 430 و450 مليون دولار كندي ( 302 مليون دولار إلى 317 مليون دولار)، بعد بيع أصول أخرى للتركيز بالكامل على كليرووتر.

كما رفعت شركة هيدووتر إكسبلوريشن ميزانيتها الاستثمارية إلى 250 مليون دولار كندي ( 176 مليون دولار) مع زيادة توقعاتها لسعر النفط إلى 78.85 دولارا للبرميل، وتتوقع نمو إنتاجها بنسبة 10% خلال العام.

ويرى مسؤولون في القطاع أن انخفاض تكاليف التطوير وسرعة بدء الإنتاج يجعلان كليرووتر أحد أكثر المشاريع النفطية تنافسية في أمريكا الشمالية، مع توقع استمرار عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات العاملة فيه.

خط أنابيب جديد

بالتوازي، اقترحت حكومتا ألبرتا وأونتاريو إنشاء ممر طاقة وخط أنابيب جديد يحمل اسم "الممر الشمالي للطاقة" بطول 3300 كيلومتر، ليربط مركز تخزين النفط في هارديستي بمركز التكرير في سارنيا.

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ويستهدف المشروع نقل نحو 500 ألف برميل يوميا في مرحلته الأولى، مع إمكانية رفع طاقته إلى 800 ألف برميل يوميا، لتلبية الطلب المحلي وفتح منافذ تصدير جديدة.

تأتي المبادرة في إطار جهود كندا لتقليل اعتمادها على البنية التحتية الأمريكية، خاصة بعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، كما تدرس أونتاريو إنشاء احتياطي نفطي إستراتيجي، فيما يُتوقع الانتهاء من دراسة جدوى المشروع بحلول نهاية العام.

إنتاج قياسي

وتزامن التوسع في عمليات الحفر مع استمرار نمو إنتاج النفط الكندي إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ متوسط الإنتاج 5.35 ملايين برميل يوميا خلال عام 2025، مقارنة مع 5.14 ملايين برميل يوميا في 2024، ليسجل مستوى قياسيا جديدا للعام الثاني على التوالي، بينما ارتفع الإنتاج إلى 5.64 ملايين برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق.

وتستحوذ ألبرتا على نحو 83.8% من إنتاج النفط الكندي، تليها ساسكاتشوان بنسبة 8.2%، ثم نيوفاوندلاند ولابرادور بنسبة 4.5%، وبريتيش كولومبيا بنسبة 2.8%.

وكانت ألبرتا المحرك الرئيس لنمو الإنتاج في 2025، بعدما أضافت 182 ألف برميل يوميا، بزيادة 4% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع إنتاج البيتومين غير المكرر من الرمال النفطية، فيما زاد إنتاج نيوفاوندلاند ولابرادور بنسبة 15%، وبريتيش كولومبيا بنسبة 7%، مقابل تراجع إنتاج ساسكاتشوان بنحو 3%.

كما أسهم تشغيل مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن منذ مايو/أيار 2024 في زيادة طاقة نقل النفط من غرب كندا، ما أتاح استمرار نمو الإنتاج خلال عام 2025 واستيعاب الكميات الإضافية المتجهة إلى الأسواق.