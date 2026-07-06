10 سفن مرتبطة باليابان تغادر مضيق هرمز بعد أشهر من الانتظار

أظهرت بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن أن أسطولا من 10 سفن مرتبطة باليابان غادر مضيق هرمز، اليوم الاثنين، بعد أشهر من بقائها عالقة في الخليج بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، في مؤشر على استئناف حركة بعض الشحنات عبر أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

وتضم السفن المغادرة 6 ناقلات نفط خام عملاقة محملة بإجمالي 12 مليون برميل من النفط الخام القادم من الشرق الأوسط، إلى جانب ناقلتين للمواد الكيميائية، وسفينة شحن مركبات، وسفينة حاويات.

وأظهرت البيانات أن الناقلات تحمل شحنات من النفط الخام من السعودية والإمارات وقطر، وكانت قد حُمّلت خلال الفترة من أواخر فبراير/شباط إلى أوائل مارس/آذار، قبل أن تتأخر في الخليج لأشهر بسبب الحرب.

وتدير معظم هذه السفن شركة الشحن اليابانية ميتسوي أو إس كيه لاينز، التي كانت قد أعلنت سابقا أنها ستمنح الأولوية لسلامة بحارتها وشحناتها وسفنها عند عبور مضيق هرمز.

وفي تطور منفصل، قالت شركة التكرير الكورية الجنوبية إس-أويل، اليوم الاثنين، إن ناقلة النفط العملاقة لونغ ويند، التي تنقل خاما إلى مصفاتها، عبرت مضيق هرمز يوم السبت.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلة تحمل مليوني برميل من الخام السعودي، جرى تحميلها منذ أوائل مارس/آذار، ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء أونسان في كوريا الجنوبية في 26 يوليو/تموز الحالي.

تأتي هذه التحركات بعد أشهر من الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة في الخليج نتيجة الحرب الإيرانية، وأثارت مخاوف واسعة بشأن أمن الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.