تسرب مالي صامت.. كم تكلفك تطبيقات توصيل الطعام سنويا؟

لم تعد تطبيقات توصيل الطعام مجرد وسيلة لتوفير الوقت، بل أصبحت جزءا من نمط استهلاكي جديد يعيد رسم علاقة الأسر بالغذاء والإنفاق.

فمع انتشار هذه الخدمات، بات طلب وجبة عبر الهاتف يستغرق دقائق معدودة، لكن تكلفتها الفعلية تتجاوز في كثير من الأحيان سعر الطعام نفسه، نتيجة رسوم التوصيل والخدمة والإكراميات وفروق الأسعار بين التطبيق والمطعم.

ورغم أن هذه الرسوم تبدو محدودة في كل طلب، فإنها تتحول مع تكرار الاستخدام إلى ما يصفه باحثو الاقتصاد السلوكي بـ"التسرب المالي الصامت"؛ إذ تتراكم مبالغ صغيرة على مدار العام لتستنزف جزءا ملحوظا من ميزانية الأسرة دون أن يلحظ المستهلك حجمها الحقيقي.

ولم يعد هذا التحول مقتصرا على الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، إذ تشهد سوق توصيل الطعام نموا متواصلا في مختلف أنحاء العالم، مدفوعة بانتشار الهواتف الذكية وتوسع الاقتصاد الرقمي وتغير أنماط العمل والاستهلاك.

وتظهر تحليلات قطاع الاقتصاد الرقمي أن المنافسة بين المنصات لم تعد تقتصر على سرعة التوصيل، بل أصبحت تعتمد أيضا على برامج الاشتراك والعروض المخصصة وخوارزميات التوصية التي تشجع على زيادة الطلبات.

يعكس هذا التحول نموا متسارعا في سوق توصيل الطعام عالميا؛ فوفق تقديرات شركة "غراند فيو ريسيرش" (Grand View Research) بلغت قيمة السوق نحو 288.8 مليار دولار في عام 2024، ويتوقع أن تصل إلى 505.5 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4%.

رسوم صغيرة وفاتورة كبيرة

تشير بيانات الرابطة الوطنية للمطاعم في الولايات المتحدة إلى أن تكلفة الطلب عبر تطبيقات التوصيل تزيد عادة بنحو 20% إلى 40% مقارنة بالشراء المباشر من المطعم، نتيجة مجموعة من الرسوم والزيادات السعرية.

والولايات المتحدة واحدة من أكبر أسواق توصيل الطعام في العالم من حيث القيمة والاستخدام؛ إذ بلغت قيمة السوق هناك نحو 429 مليار دولار في عام 2025، وسط توقعات باستمرار نمو قوي حتى عام 2030 لتقترب القيمة من 600 مليار دولار.

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تتوزع هذه الزيادة عادة بين:

رسوم توصيل تتراوح بين دولارين و5 دولارات.

رسوم خدمة تمثل نحو 10% إلى 15% من قيمة الطلب (فإذا كان الطلب بـ 20 دولارا مثلا، تكون الرسوم بين دولارين و3 دولارات).

زيادة في سعر الوجبة داخل التطبيق مقارنة بسعرها في المطعم تتراوح بين دولار واحد و3 دولارات.

وبناء على هذه الأرقام تكون الحسبة التقديرية كالتالي:

الحد الأدنى للزيادات: دولاران توصيل + دولاران خدمة + دولار واحد فرق سعر = 5 دولارات.

الحد الأعلى للزيادات: 5 دولارات توصيل + 3 دولارات خدمة + 3 دولارات فرق سعر = 11 دولارا.

بهذا قد يدفع المستهلك ما بين 5 إلى 11 دولارا إضافية في الطلب الواحد، دون أن ينتبه إلى حجم التكلفة المتراكمة، خاصة مع الاعتماد المتكرر على هذه الخدمات، وذلك بناء على البيانات الواردة عن الرابطة.

في هذا السياق، تشير تحليلات لشركة "ماكنزي آند كومباني" (McKinsey & Company) إلى تزايد الاعتماد على خدمات توصيل الطعام بوصفها جزءا من أنماط الاستهلاك الحضري.

وباحتساب متوسط تكلفة إضافية يبلغ نحو 5 دولارات لكل طلب، فإن الأسرة التي تطلب الطعام 3 مرات أسبوعيا تنفق على التوصيل قرابة 15 دولارا أسبوعيا، أي نحو 780 دولارا سنويا.

أما الأسر التي تعتمد على التوصيل بصورة أكبر، بمتوسط 5 طلبات أسبوعيا، فقد ترتفع التكاليف الإضافية لديها إلى نحو 1300 دولار سنويا، وفق تقديرات مستندة إلى متوسط الرسوم وفروق الأسعار.

لماذا لا يشعر المستهلك بهذه التكاليف؟

تشير مقالات ودراسات منشورة في "هارفارد بيزنس ريفيو" (Harvard Business Review) عن سلوك المستهلك، إلى أن وسائل الدفع الرقمية تقلل الإحساس الفوري بالإنفاق مقارنة بالدفع النقدي، وهو ما قد يدفع المستهلك إلى التقليل من تقدير التكلفة الفعلية للرسوم الصغيرة المتكررة.

يؤدي ذلك إلى نتائج عدة، أبرزها:

التركيز على سعر الوجبة وإغفال الرسوم الإضافية.

تكرار الطلبات دون حساب التكلفة الشهرية أو السنوية.

ضعف الإحساس بتأثير الإنفاق المتكرر على الميزانية.

ويصنف علماء الاقتصاد السلوكي هذه الظاهرة بأنها أحد أشكال "الإنفاق غير المرئي"، إذ لا تظهر الخسارة في عملية شراء واحدة، وإنما في تراكم عشرات أو مئات العمليات الصغيرة.

من المطبخ إلى التطبيق

لا يقتصر تأثير تطبيقات التوصيل على زيادة الإنفاق، بل امتد إلى تغيير العادات الغذائية داخل الأسر؛ إذ تشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن الأسر في المدن الكبرى تنفق بين 25% و35% من ميزانية الغذاء على الوجبات الجاهزة أو المطاعم، بينما تتجاوز النسبة 40% في مدن مثل نيويورك ولندن.

يعكس هذا التحول انتقالا تدريجيا من التخطيط للوجبات المنزلية إلى الاعتماد على الطلب الفوري، مدفوعا بضيق الوقت وسهولة الوصول إلى التطبيقات والعروض الترويجية المستمرة.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتجه السوق أيضا نحو هذا النموذج؛ بحسب دراسة حديثة صادرة عن شركة أبحاث السوق "تي جي إم" (TGM) بعنوان "سوق توصيل الطعام القائم على الثقة والتميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

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تشير الدراسة إلى أن الثقة في المنصات الرقمية -إلى جانب البحث عن السرعة والخدمات المميزة- أصبحت من أبرز العوامل التي تدفع المستهلكين إلى استخدام تطبيقات التوصيل بصورة متكررة، مع استعداد شريحة من المستخدمين لدفع رسوم إضافية مقابل الراحة وسرعة الخدمة.

كما أظهرت دراسة ميدانية أجريت في المملكة العربية السعودية بعنوان "أثر تطبيقات توصيل الطعام على استهلاك الغذاء" أن استخدام تطبيقات التوصيل ارتبط بتغير في استهلاك الوجبات الجاهزة وتكرار طلبها، خاصة بين فئة الشباب وسكان المدن، مما يعكس تغيرا في أنماط الاستهلاك الغذائي.

ورغم اختلاف مستويات الدخل والعادات الغذائية بين الدول، فإن الدراسات تقود إلى اتجاه مشترك يتمثل في ارتفاع الاعتماد على الطعام الجاهز داخل المدن الكبرى.

ففي الولايات المتحدة وأوروبا تقود الكثافة الحضرية وانتشار المنصات الرقمية هذا التحول، بينما تشهد دول الخليج نموا متسارعا مدفوعا بارتفاع معدلات استخدام الهواتف الذكية وسرعة تبني الخدمات الرقمية، وهو ما يجعل تطبيقات التوصيل جزءا متزايدا من الإنفاق الأسري.

المطاعم الصغيرة تدفع الثمن

لا يقتصر أثر اقتصاد التوصيل على المستهلك وحده، بل يمتد إلى المطاعم، وخصوصا الصغيرة منها. فوفق دراسة صادرة عن كلية هارفارد للأعمال تتراوح عمولات منصات التوصيل بين 15% و35% من قيمة الطلب، وهو ما يدفع كثيرا من المطاعم إلى رفع أسعارها داخل التطبيقات بنسبة تتراوح بين 10% و20% لتعويض جزء من هذه التكاليف.

يؤدي ذلك إلى تضييق هامش الربح، وزيادة اعتماد المطاعم على المنصات الرقمية، مع تراجع نسبة الزبائن الذين يشترون مباشرة من المطعم، وهو ما يمنح شركات التوصيل نفوذا متزايدا في السوق.

في المقابل، تؤكد منصات التوصيل أن الرسوم التي تحصل عليها لا تقتصر على خدمة نقل الطلبات، بل تغطي أيضا تكاليف تشغيل التطبيقات والدعم الفني وأنظمة الدفع الإلكتروني والتسويق وإدارة شبكات السائقين، إضافة إلى الاستثمارات في تحسين تجربة المستخدم.

كما ترى أن هذه المنصات توفر للمطاعم قناة إضافية للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، خصوصا في المدن الكبرى.

الأسواق العربية ومصيدة "التسعير المزدوج"

لا يبدو المشهد في العالم العربي بمعزل عن هذه الضغوط الهيكلية؛ إذ تحول قطاع التوصيل السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى قاطرة استهلاكية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، لكنها باتت محملة بـ"تكاليف خفية" تثقل كاهل المستهلكين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

ووفقا للبيانات التشغيلية والمسوح الميدانية الصادرة عن منصات إدارة المطاعم وأنظمة نقاط البيع السحابية في المنطقة، مثل منصة "فودكس"، فإن العمولات الثابتة التي تقتطعها منصات التوصيل من المطاعم تتراوح ما بين 20% و30% من القيمة الإجمالية للطلب.

هذه العمولات المرتفعة دفعت قطاع الأعمال -لا سيما المطاعم الصغيرة والمتوسطة- إلى تبني سياسة استجابة اضطرارية تُعرف بـ"التضخيم الخفي للأسعار داخل التطبيقات" أو التسعير المزدوج.

تلجأ المطاعم وفق هذه السياسة إلى رفع أسعار وجباتها على "المنيو الرقمي" داخل التطبيقات بنسب تتراوح بين 15% و30% مقارنة بأسعارها الحقيقية في الصالات، محملة المستهلك النهائي العبء الأكبر لتعويض هوامش أرباحها المفقودة التي تذهب لصالح المنصات الرقمية.

السوق السعودية والإماراتية

وفي عمق السوق الأكبر في المنطقة، تُظهر البيانات الرسمية الصادرة في "تقرير إنترنت السعودية" الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية (CST)، أن حجم قطاع توصيل الطعام عبر المنصات تجاوز حاجز 10.5 مليارات ريال سعودي (نحو 2.8 مليار دولار).

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ووفقا للتقارير المالية الدورية المعلنة للشركات المدرجة في السوق السعودية (مثل شركة جاهز الدولية)، فإن نمو هذه المبيعات يواجه بتكلفة تشغيلية متصاعدة؛ يتحمل فيها العميل رسوم توصيل مباشرة تتراوح بين 10 إلى 15 ريالا سعوديا (3 إلى 4 دولارات) حسب البعد الجغرافي، فضلا عن رسوم المعالجة الرقمية.

ولا يختلف الأمر كثيرا في السوق الإماراتي، التي تشهد كثافة استهلاكية حضرية مرتفعة؛ فحسب تقارير ومسوح قطاع الأغذية والمشروب الصادرة عن شركة "سيركلا كونسلتينغ" للشرق الأوسط، فإن منصات التوصيل الكبرى تفرض رسوم توصيل ثابتة على المستهلك تتراوح بين 5 إلى 11 درهما إماراتيا (1.5 إلى 3 دولارات).

غير أن التكلفة غير المنظورة تبرز فيما يعرف بـ"رسوم الطلبات الصغيرة"، إذ تقتطع المنصات رسما إضافيا يتراوح بين 4 إلى 5 دراهم إذا قلت القيمة الإجمالية للطلب عن حد معين (غالبا 30 درهما إماراتيا)، مما يرفع كلفة الوجبة الفردية بشكل ملحوظ.

أسعار الوقود تلهب الفواتير في مصر

أما في مصر، فقد تداخلت العوامل الهيكلية للمنصات مع موجات التضخم المحلي وتغير أسعار الصرف لتصيغ واقعا سعريا معقدا.

ووفقا للتقارير الميدانية الدورية الصادرة عن شعبة المطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية للقاهرة، بالتكامل مع مؤشرات مسح التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد قفزت رسوم التوصيل المباشرة إلى مستويات تتراوح بين 20 و45 جنيها مصريا للطلب الواحد (0.5 إلى 1 دولار) نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات وتكاليف صيانة المركبات.

وتشير التقارير إلى أن الأسر المصرية باتت تواجه خطوط إنفاق إضافية استحدثتها التطبيقات تحت مسمى "رسوم خدمة التطبيق" أو "الرسوم الإدارية الثابتة"، والتي تتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات تضاف تلقائيا على الفاتورة النهائية بغض النظر عن حجم الطلب أو قيمته، وهو ما يسرع من وتيرة "التسرب المالي" من ميزانيات الأسر المتوسطة.

النموذج الكويتي

أمام هذا التصاعد المستمر في بنود "الإنفاق غير المرئي" وتغول المنصات الرقمية، بدأت بعض الجهات التنظيمية الحكومية في المنطقة العربية بالتدخل لفرض التوازن المالي وحماية المستهلكين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

ويمثل النموذج التنظيمي في دولة الكويت سابقة قانونية أكثر وضوحا في هذا الصدد. فقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارات تنظيمية صارمة وضعت بموجبها سقفا قانونيا إلزاميا لا يمكن للمنصات تجاوزه لرسوم التوصيل المباشرة؛ وحددت الأسعار بحد أقصى يبلغ 500 فلس (1.6 دولار) إذا كان المطعم يعتمد على أسطوله الخاص في التوصيل، وبحد أقصى دينار كويتي واحد (3.2 دولارات) إذا كانت عملية النقل تتم عبر السيارات التابعة لتطبيقات التوصيل الرقمية.

عندما يصبح القرار عاطفيا

تشير بيانات "نيلسن لآراء المستهلكين" إلى أن أكثر من 60% من طلبات الطعام عبر التطبيقات لا ترتبط بالحاجة الغذائية المباشرة، وإنما بعوامل مثل التعب بعد العمل، أو الرغبة في الراحة، أو مكافأة النفس.

كما تزيد العروض الفورية والإشعارات الترويجية احتمالات إتمام الطلب بما يصل إلى 30% وفق الدراسة، مما يجعل قرار الشراء أقرب إلى الاستجابة النفسية منه إلى القرار الاقتصادي المدروس.

ويرى متخصصون في علم النفس الاستهلاكي أن الجمع بين سهولة الدفع وسرعة التوصيل، والتسويق القائم على الإشعارات، كل ذلك أسهم في تحويل الطعام إلى سلعة يمكن الحصول عليها بلمسة واحدة، وهو ما يرفع معدل الإنفاق غير المخطط له.

أين تذهب الأموال؟

عند جمع بنود الإنفاق المختلفة، تظهر الصورة أكثر وضوحا؛ ففي الأسرة متوسطة الاستخدام، يمكن أن تبلغ الحسبة السنوية:

رسوم التوصيل: 104 دولارات كحد أدنى إلى 1825 دولارا سنويا.

رسوم الخدمة: 104 دولارات كحد أدنى إلى 1095 دولارا سنويا.

فروق أسعار الوجبات: 51 دولارا كحد أدنى إلى 1095 دولارا سنويا.

وبذلك يتراوح إجمالي التكلفة الإضافية السنوية بين 259 دولارا (لمعدل طلب واحد أسبوعيا وفق الحد الأدنى) ونحو 4015 دولارا (للاستهلاك اليومي وفق الحد الأقصى)، دون احتساب الزيادة في عدد الطلبات نفسها أو الاعتماد المتزايد على الطعام الجاهز بدلا من الطبخ المنزلي.

اقتصاد الراحة

لا تعكس هذه الأرقام تكلفة خدمة توصيل فحسب، بل تكشف عن تحول اقتصادي أوسع، أصبحت فيه الراحة عنصرا يباع ويشترى، وأصبحت المنصات الرقمية وسيطا رئيسيا بين المستهلك والمطعم.

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ومع استمرار توسع سوق التوصيل عالميا، تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن اعتماد الأسر على هذه التطبيقات سيزداد، خصوصا مع تطور خدمات الاشتراك والعروض المخصصة، ودخول الذكاء الاصطناعي الذي يعزز توصيات الشراء.

لكن في المقابل، تخلص الدراسات إلى أن الوعي بالتكلفة الإجمالية -وليس تكلفة الطلب الواحد فقط- أصبح عاملا حاسما للحفاظ على ميزانية الأسرة؛ إذ إن ما يبدو رسوما بسيطة في كل مرة قد يتحول مع مرور الأشهر إلى أحد أكبر بنود الإنفاق الغذائي، دون أن يترك أثرا واضحا في لحظة الدفع الفوري.