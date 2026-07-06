الذهب يهبط من ذروة أسبوعين مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن لامست أعلى ⁠⁠⁠⁠مستوى في أسبوعين، ⁠⁠⁠⁠مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف من المستويات المتدنية التي سجلها مؤخرا، لكن تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة حد من خسائر المعدن ⁠⁠⁠⁠الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4153.5 دولارا للأوقية (الأونصة) وقت كتابة التقرير، بعد أن سجل في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى منذ 22 ⁠⁠⁠⁠يونيو/حزيران الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 1% إلى 4167.5 دولارا للأوقية.

وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد"، تيم واترر: "لا يزال الذهب يواجه وضعا غير موات بسبب قوة الدولار".

وأضاف "سيحظى محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع بمتابعة وثيقة بحثا عن ‌‌‌‌إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وسيبحث المستثمرون عن أدلة عما إذا كان أعضاء اللجنة الآخرون يشاركون (رئيس المجلس) كيفن وارش توقعات التشديد أم أن هناك مزيدا من الميل للتيسير داخل المجموعة".

وارتفع الدولار 0.1%، مما أدى إلى صعود الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، بعد أن خففت بيانات الوظائف ⁠⁠⁠⁠الأمريكية التي جاءت دون المتوقع المخاوف حيال استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت ⁠⁠⁠⁠البيانات الصادرة يوم الخميس تباطؤا حادا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الماضي، وتم تعديل بيانات زيادة الوظائف في الشهرين السابقين بالخفض، مما أشار إلى تباطؤ سوق العمل ودفع الأسواق إلى خفض توقعاتها ⁠⁠⁠⁠بشأن رفع سعر الفائدة في المدى القريب.

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ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ "سي إم إي" يرى المتعاملون الآن أن احتمالية رفع سعر الفائدة في ⁠⁠⁠⁠سبتمبر/أيلول المقبل تبلغ حوالي 55%، انخفاضا من أكثر من ⁠⁠⁠⁠60% قبل صدور البيانات.

وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدا، عند انخفاض أسعار الفائدة.

وقال جيه بي مورغان إن الطلب على الذهب من القطاعات الرئيسية لن يكون قويا بالقدر الذي كان يتوقعه، وحدد سقفا لأسعار ‌‌‌‌المعدن النفيس هذا العام عند 4300 دولار في الربع الثالث و4500 دولار في الربع

الرابع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: