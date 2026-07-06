وافقت شركة الطيران الاقتصادي البريطانية "إيزي جت" على عرض استحواذ محسن من شركة الاستثمار المباشر الأمريكية "كاسل ليك"، ويقدر قيمة الشركة بـ 5.5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 7.34 مليارات دولار)، في صفقة قد تمثل أحد أبرز التحولات في قطاع الطيران الأوروبي إذا حصلت على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وقالت إيزي جت، أمس الأحد، إن العرض الجديد يبلغ 6.9 جنيهات إسترلينية للسهم، وهو ما يمثل علاوة قدرها 73% مقارنة بسعر إغلاق السهم في 29 مايو/أيار، عندما كشفت "كاسل ليك" لأول مرة عن اهتمامها بالاستحواذ على الشركة أمام الهيئات التنظيمية البريطانية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سهم الشركة بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

وكانت شركة الطيران قد رفضت في يونيو/حزيران الماضي عرضا أوليا من "كاسل ليك" بلغت قيمته 4.93 مليارات جنيه إسترليني، لكنها وافقت لاحقا على مواصلة المحادثات ومنحت الشركة الأمريكية وصولا محدودا إلى بياناتها التجارية، مما مهد الطريق لتقديم العرض المُحسّن.

وتشغل "إيزي جت" 355 طائرة وتخدم أكثر من 1200 مسار جوي، إضافة إلى رحلات منخفضة التكلفة إلى 38 وجهة أوروبية، لكنها تواجه ضغوطا تشغيلية في ظل تداعيات الصراع بالشرق الأوسط، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات، مما ضغط على هوامش أرباح شركات الطيران عالميا.

قواعد الاتحاد الأوروبي

رغم استمرار آثار جائحة كوفيد-19 على قطاع الطيران، فإن نشاط "إيزي جت" في الرحلات السياحية الشاملة واعتمادها على أسطول حديث من طائرات إيرباص شكلا أبرز نقاط القوة التي دعمت جاذبية الشركة للمستثمرين.

وكانت "إيزي جت" قد وصفت في بداية المفاوضات نهج "كاسل ليك" بأنه "انتهازي للغاية"، معتبرة أن الشركة الأمريكية سعت إلى استغلال تراجع قيمة السهم نتيجة اضطرابات الأسواق المرتبطة بالحرب الإيرانية.

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وفي المقابل، يثير الاستحواذ المحتمل تساؤلات بشأن قدرة "كاسل ليك" على الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، التي تشترط أن تكون غالبية ملكية شركات الطيران العاملة داخل الاتحاد وإدارتها في أيدي مواطنين أوروبيين، وهو ما قد يشكل أحد أبرز التحديات أمام إتمام الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتوقع فيه محللون أن يشهد السوق البريطاني مستوى قياسيا من صفقات الاندماج والاستحواذ خلال عام 2026، مدفوعا بانخفاض تقييمات الشركات المدرجة في بورصة لندن، الأمر الذي يجذب المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية.