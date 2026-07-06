أدنوك تطلق منصة موحدة لتسويق وتداول الغاز المسال عالميا

أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الاثنين، منصة متكاملة جديدة لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في الأسواق العالمية ورفع قدرتها على تسويق 47 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035.

وقالت الشركة إن المنصة الجديدة، التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقرا لها، ستجمع أنشطة التسويق الخاصة بكل من "أدنوك للغاز" و"إكس آر جي" مع "أدنوك التجارية" ضمن منصة واحدة، لتصبح من بين أكبر منصات تسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وعينت أدنوك راشد المزروعي رئيسا لتسويق وتطوير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال، ليتولى الإشراف على تسويق محفظة أعمال الغاز الطبيعي المسال التابعة لكل من "أدنوك للغاز" و"إكس آر جي".

وأوضحت الشركة أن أعمال تسويق الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل ستوحد تدريجيا ضمن المنصة الجديدة، بينما ستواصل "أدنوك التجارية" إدارة أنشطة التداول وفق آليات التعامل الحالية مع العملاء، دون تغيير في الترتيبات التجارية القائمة.

وأضافت أن المنصة ستدعم تحسين عمليات التسويق، بما في ذلك الإنتاج المستقبلي من منشأة الرويس، مع التأكيد على أن العقود والترتيبات التجارية الحالية الخاصة بـ"أدنوك للغاز" في مجال الغاز الطبيعي المسال ستظل دون تغيير.

نقلة نوعية

وقال الرئيس التنفيذي لأدنوك ورئيس مجلس إدارة "إكس آر جي"، سلطان الجابر، إن هذه الخطوة "تمثل نقلة نوعية في حجم ومرونة منصة أدنوك لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال وقدرتها على الاستفادة من الفرص التجارية".

وتأسست أدنوك التجارية قبل 4 سنوات، ولها مكاتب في أبوظبي وسنغافورة وجنيف، فيما تسعى "إكس آر جي"، التي تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار، إلى أن تصبح ضمن أكبر 5 شركات عالمية في قطاع الغاز والغاز الطبيعي المسال.

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وكانت "إكس آر جي" قد أعلنت العام الماضي أنها تستهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية تتراوح بين 20 و25 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035، في إطار إستراتيجية أدنوك لتوسيع استثماراتها وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمية.