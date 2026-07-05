اقتصاد|كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تخطط لصندوق سيادي لتمويل النمو من عائدات صناعة الرقائق

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FILE PHOTO: A flag bearing the logo of Samsung Electronics flutters at the company's office building in Seoul, South Korea, April 15, 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo
عائدات صناعة الرقائق تتحول إلى أداة لتمويل النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية (رويترز)
Published On 5/7/2026

تعتزم كوريا الجنوبية إنشاء صندوق استثماري يعتمد على الإيرادات الضريبية الإضافية التي تحققها صناعة أشباه الموصلات، بهدف تمويل مشروعات النمو طويلة الأجل وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بحسب ما نقلته بلومبيرغ عن وكالة يونهاب الكورية.

ونقلت الوكالة عن كبير موظفي الرئاسة، كانغ هون-سيك، قوله خلال اجتماع ضم مسؤولين حكوميين وقيادات الحزب الحاكم، إن العائدات الضريبية المتزايدة من قطاع الرقائق ينبغي توجيهها إلى استثمارات استراتيجية تدعم مستقبل الاقتصاد الكوري.

وأوضح أن الصندوق المقترح سيخصص لتمويل عدد من الأولويات، تشمل تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، وخلق محركات جديدة للنمو، والحد من التفاوت الاقتصادي، إلى جانب دعم الإسكان، والشركات الناشئة، وتوفير فرص العمل للشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية كوريا الجنوبية لتعزيز موقعها في الصناعات المتقدمة، بعد إطلاق مبادرة "المشروعات الكبرى الثلاثة"، التي تركز على الاستثمار في أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي المادي، ومراكز البيانات.

FILE PHOTO: Semiconductor chips are seen on a circuit board of a computer in this illustration picture taken February 25, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo
الشركات الكورية الكبرى تواصل توسيع إنفاقها على التكنولوجيا المستقبلية (رويترز)

وكانت الحكومة قد أعلنت أخيرا أن شركات كبرى، في مقدمتها سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، تخطط لاستثمارات لا تقل عن 1350 تريليون وون (نحو 880 مليار دولار) ضمن هذه المبادرة، في مسعى لترسيخ مكانة البلاد كمركز عالمي لصناعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وأضاف كانغ، بحسب يونهاب، أن هذه المشروعات ستسهم في بناء محركات نمو جديدة تحدد ملامح الاقتصاد الكوري خلال العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة، وتدعم القدرة التنافسية للبلاد على المدى الطويل.

المصدر: بلومبيرغ

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