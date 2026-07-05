كوريا الجنوبية تخطط لصندوق سيادي لتمويل النمو من عائدات صناعة الرقائق

تعتزم كوريا الجنوبية إنشاء صندوق استثماري يعتمد على الإيرادات الضريبية الإضافية التي تحققها صناعة أشباه الموصلات، بهدف تمويل مشروعات النمو طويلة الأجل وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بحسب ما نقلته بلومبيرغ عن وكالة يونهاب الكورية.

ونقلت الوكالة عن كبير موظفي الرئاسة، كانغ هون-سيك، قوله خلال اجتماع ضم مسؤولين حكوميين وقيادات الحزب الحاكم، إن العائدات الضريبية المتزايدة من قطاع الرقائق ينبغي توجيهها إلى استثمارات استراتيجية تدعم مستقبل الاقتصاد الكوري.

وأوضح أن الصندوق المقترح سيخصص لتمويل عدد من الأولويات، تشمل تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، وخلق محركات جديدة للنمو، والحد من التفاوت الاقتصادي، إلى جانب دعم الإسكان، والشركات الناشئة، وتوفير فرص العمل للشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية كوريا الجنوبية لتعزيز موقعها في الصناعات المتقدمة، بعد إطلاق مبادرة "المشروعات الكبرى الثلاثة"، التي تركز على الاستثمار في أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي المادي، ومراكز البيانات.

وكانت الحكومة قد أعلنت أخيرا أن شركات كبرى، في مقدمتها سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، تخطط لاستثمارات لا تقل عن 1350 تريليون وون (نحو 880 مليار دولار) ضمن هذه المبادرة، في مسعى لترسيخ مكانة البلاد كمركز عالمي لصناعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وأضاف كانغ، بحسب يونهاب، أن هذه المشروعات ستسهم في بناء محركات نمو جديدة تحدد ملامح الاقتصاد الكوري خلال العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة، وتدعم القدرة التنافسية للبلاد على المدى الطويل.