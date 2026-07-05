تراجع عملة كوريا الجنوبية 6% أمام الدولار منذ بداية العام

هوت العملة المحلية الكورية الجنوبية بنحو 6% أمام الدولار الأمريكي هذا العام، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الأحد، في وقت باع المستثمرون الأجانب أسهما محلية بأكثر من 156 تريليون وون (نحو 102.3 مليار دولار).

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن متوسط سعر الوون الكوري بلغ 1484.56 أمام الدولار خلال النصف الأول من العام، وفقا لنظام الإحصاءات الاقتصادية ببنك كوريا.

ويُعد هذا ثاني أعلى متوسط سعر للوون أمام الدولار خلال النصف الأول من العام، بعدما سجل 1493.08 وون خلال النصف الأول من عام 1998 خلال الأزمة المالية الآسيوية.

وكان سعر صرف الدولار قد تجاوز مستوى 1500 وون خلال مارس/آذار الماضي لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، في أعقاب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن الدولار تراجع لفترة وجيزة إلى نطاق 1400 وون، إلا أنه عاد ليتجاوز 1500 وون في منتصف مايو/أيار وظل فوق هذا المستوى منذ ذلك الحين.

ضعف واسع النطاق

وتم تداول الوون الكوري طوال يونيو/حزيران الماضي عند مستويات أسوأ بكثير من المستوى النفسي المهم البالغ 1500 وون مقابل الدولار.

وانخفضت العملة المحلية إلى 1549.4 وون للدولار الواحد في آخر يوم في يونيو/حزيران، مسجلة أضعف مستوى لها منذ 6 مارس/آذار 2009.

وأدى الضعف واسع النطاق للوون هذا العام إلى تصنيفه أحد أسوأ العملات الرئيسية أداء.

والجمعة الماضي أعلن البنك المركزي الكوري أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت في يونيو/حزيران الماضي، على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات للسيطرة على تقلبات أسعار الصرف.

وبلغت احتياطيات كوريا الجنوبية من العملات الأجنبية 427.36 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو/حزيران، بزيادة 370 مليون دولار عن الشهر السابق، وفقا لبيانات صادرة عن بنك كوريا.

وكانت كوريا الجنوبية احتلت المرتبة 13 عالميا من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية مايو/أيار، متراجعة من المرتبة 12 التي كانت تحتلها في الشهر السابق.

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وتصدرت الصين القائمة، تليها اليابان وسويسرا وروسيا والهند، وفقا لبنك كوريا المركزي.