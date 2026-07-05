اقتصاد|العراق

العراق: اتفاقيات لدراسة خطوط تصدير نفط إستراتيجية جديدة

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قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم السبت المصدر وكالة الأنباء العراقية
مجلس الوزراء العراقي أقر توقيع اتفاقيات أولية لإعداد دراسات لمشروعات استراتيجية لخطوط تصدير النفط (وكالة الأنباء العراقية)
Published On 5/7/2026

أقر مجلس الوزراء العراقي توقيع اتفاقيات أولية تمهد لإعداد دراسات لمشروعات إستراتيجية لخطوط تصدير النفط، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة منافذ التصدير وتنويع مساراتها، مع التأكيد أن الاتفاقيات لا تترتب عليها أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط.

وقال المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه وافق على تخويل شركة نفط البصرة توقيع اتفاقية مبادئ واتفاقية سرية وعدم إفشاء المعلومات مع ائتلاف يضم شركتي "كابيتال تي آي" و"شيفرون" الأمريكيتين، إلى جانب شركة "يو سي سي" القطرية، مع إمكانية انضمام إحدى الشركات العامة العراقية إلى الائتلاف.

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وبموجب الاتفاقيات، سيباشر الائتلاف إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والمخططات المتكاملة للمقارنة بين مسارين رئيسيين لتصدير النفط، هما: البصرة–حديثة–كركوك–جيهان، والبصرة–حديثة–بانياس، بما يسهم في تقييم الخيارات الإإستراتيجية لتوسيع منافذ تصدير الخام العراقي.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تقتصر على مرحلة الدراسات والتحضير، ولا تفرض أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط.

كما فوض المجلس شركة نفط البصرة للتعاقد مع شركة "كي بي آر" بهدف تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع خط أنابيب النفط بين البصرة وحديثة.

حقل طاوكي النفطي شمالي العراق يضخ كميات من النفط عبر خط الخط النفطي المتجه إلى ميناء جيهان التركي للتصدير (الأوروبية) epa01748177 Iraqi workers at Tawke oil field in the town of Zakho, northern Iraq on 01 June 2009. The government's Ministry of Natural Resources announced the official start of oil exports from the Tawke field for 01 June at an average rate of 60,000 bpd, The ministry also said that 40,000 bpd of crude exports from Taq Taq field, which has estimated oil reserves of 1.2 billion barrels, would begin traveling by truck and through an Iraqi-Turkish export pipeline and the exported crude from both fields will be marketed by Iraq's State Oil Marketing Organization (SOMO), noting that the revenue will be deposited to the federal government's account. EPA/KAMAL AKRAYI
حقل طاوكي النفطي شمالي العراق(الأوروبية)

دعم زيادة الإنتاج

وافق مجلس الوزراء أيضا على توقيع اتفاقيات بين وزارة النفط، ممثلة بشركتي نفط البصرة ونفط الشمال، وشركة شيفرون الأمريكية، بما يهدف إلى دعم خطط زيادة الإنتاج.

كما أقر المجلس إضافة 25 ألف برميل من النفط الخام إلى الاتفاقية العراقية الصينية.

وفي ملف الكهرباء، أقر مجلس الوزراء العراقي تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير قطاع الكهرباء (إنتاج، ونقل) مع شركة "جي إي" الأمريكية، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالتزامن مع دخول الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

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المصدر: الصحافة العراقية

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