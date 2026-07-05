العراق: اتفاقيات لدراسة خطوط تصدير نفط إستراتيجية جديدة

أقر مجلس الوزراء العراقي توقيع اتفاقيات أولية تمهد لإعداد دراسات لمشروعات إستراتيجية لخطوط تصدير النفط، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة منافذ التصدير وتنويع مساراتها، مع التأكيد أن الاتفاقيات لا تترتب عليها أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط.

وقال المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه وافق على تخويل شركة نفط البصرة توقيع اتفاقية مبادئ واتفاقية سرية وعدم إفشاء المعلومات مع ائتلاف يضم شركتي "كابيتال تي آي" و"شيفرون" الأمريكيتين، إلى جانب شركة "يو سي سي" القطرية، مع إمكانية انضمام إحدى الشركات العامة العراقية إلى الائتلاف.

وبموجب الاتفاقيات، سيباشر الائتلاف إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والمخططات المتكاملة للمقارنة بين مسارين رئيسيين لتصدير النفط، هما: البصرة–حديثة–كركوك–جيهان، والبصرة–حديثة–بانياس، بما يسهم في تقييم الخيارات الإإستراتيجية لتوسيع منافذ تصدير الخام العراقي.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تقتصر على مرحلة الدراسات والتحضير، ولا تفرض أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط.

كما فوض المجلس شركة نفط البصرة للتعاقد مع شركة "كي بي آر" بهدف تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع خط أنابيب النفط بين البصرة وحديثة.

دعم زيادة الإنتاج

وافق مجلس الوزراء أيضا على توقيع اتفاقيات بين وزارة النفط، ممثلة بشركتي نفط البصرة ونفط الشمال، وشركة شيفرون الأمريكية، بما يهدف إلى دعم خطط زيادة الإنتاج.

كما أقر المجلس إضافة 25 ألف برميل من النفط الخام إلى الاتفاقية العراقية الصينية.

وفي ملف الكهرباء، أقر مجلس الوزراء العراقي تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير قطاع الكهرباء (إنتاج، ونقل) مع شركة "جي إي" الأمريكية، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالتزامن مع دخول الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.