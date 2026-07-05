الاقتصاد الأمريكي.. لماذا يدفع الأفراد تكلفة نظام مالي أكثر تعقيدا؟

رغم احتفاظ الولايات المتحدة بمكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، يرى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الحياة المالية للأمريكيين لا تزال أكثر تعقيدا وكلفة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة، نتيجة تراكم سياسات وأنظمة تجعل إدارة الأموال اليومية أكثر صعوبة، بدءا من الضرائب والخدمات المصرفية، وصولا إلى التعليم والرعاية الصحية.

ويشير التقرير إلى أن قوة الاقتصاد الأمريكي لا تعني بالضرورة سهولة إدارة الشؤون المالية للأسر، إذ ما تزال بعض الممارسات التي اختفت في معظم دول العالم تمثل جزءا من الحياة الاقتصادية اليومية في الولايات المتحدة، بما يرفع التكاليف المباشرة وغير المباشرة على المستهلكين.

تكاليف خفية تثقل الأسر الأمريكية

ويرى التقرير أن الثقافة الاستهلاكية في الولايات المتحدة أفرزت منظومة من الرسوم والأعباء التي أصبحت جزءا من الإنفاق اليومي، مثل الإكراميات التي توسع نطاقها ليشمل عددا متزايدا من الخدمات، إضافة إلى الرسوم المفروضة على التحويلات المالية السريعة وبعض الخدمات المصرفية الأساسية.

ورغم التطور الكبير الذي يشهده القطاع المالي الأمريكي، لا تزال التحويلات بين الحسابات المصرفية تستغرق وقتا أو تتطلب رسوما إضافية للحصول على خدمة فورية، في حين أصبحت هذه الخدمات مجانية وفورية في عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة.

كما لا تزال الشيكات الورقية مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، رغم تراجعها أو اختفائها في معظم الدول، وهو ما يعكس بطء التحول الكامل نحو أنظمة المدفوعات الرقمية.

ضرائب وتعليم ورعاية صحية أعلى تكلفة

وتلفت نيويورك تايمز إلى أن النظام الضريبي الأمريكي يعد من أكثر الأنظمة تعقيدا في العالم، إذ يحتاج كثير من المكلفين إلى ساعات طويلة لإعداد إقراراتهم الضريبية أو الاستعانة بشركات متخصصة، خلافا لدول تعتمد نماذج ضريبية مبسطة أو إقرارات معدة مسبقا.

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ويضيف التقرير أن تعقيد النظام الضريبي لا يرفع فقط تكلفة الامتثال، بل يخلق سوقا ضخمة لخدمات إعداد الإقرارات الضريبية، في وقت يرى فيه خبراء أن تبسيط الإجراءات يمكن أن يوفر مليارات الدولارات وساعات عمل هائلة سنويا.

وفي قطاع التعليم، تبقى الولايات المتحدة من بين أعلى دول العالم تكلفة في التعليم الجامعي، حيث يعتمد عدد كبير من الطلاب على الاقتراض لتمويل دراستهم، ما يؤدي إلى تراكم ديون تمتد آثارها المالية لسنوات بعد التخرج.

أما الرعاية الصحية، فيصفها التقرير بأنها أكثر الملفات تعقيدا بالنسبة للأسر الأمريكية، مع تعدد برامج التأمين واختلاف التغطيات وتكاليف العلاج، وهو ما يجعل فهم النظام نفسه تحديا ماليا وإداريا بالنسبة لكثير من المواطنين.

قوة الاقتصاد لا تلغي التحديات اليومية

ويخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أحد أكثر الاقتصادات ابتكارا وقدرة على خلق الثروة، إلا أن ذلك لا يمنع استمرار وجود اختلالات في إدارة الحياة المالية اليومية للأفراد.

ويرى أن إصلاح هذه الجوانب لا يتطلب بالضرورة موارد مالية إضافية، بقدر ما يحتاج إلى تبسيط الإجراءات، وخفض الرسوم، وتحديث الأنظمة المالية والإدارية، بما يقلل تكلفة التعاملات ويجعل الخدمات الأساسية أكثر كفاءة.

ويشير التقرير إلى أن قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على تنافسيته مستقبلا لن تعتمد فقط على معدلات النمو أو الابتكار، بل أيضا على نجاحه في تقليل الأعباء التي يتحملها الأفراد عند إدارة شؤونهم المالية، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة الإنفاق ويحد من التكاليف غير الضرورية التي تراكمت عبر عقود.