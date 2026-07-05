نحو 4.47 مليار دولار.. ارتفاع مبيعات مجموعة طلعت مصطفى في النصف الأول من 2026

‌قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة الأحد ⁠إنها ⁠حققت مبيعات قوية خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت 219.1 مليار جنيه ⁠مصري (نحو 4.47 مليار دولار) مقارنة مع 211 مليار جنيه مصري (4.3 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2025.

وذكرت المجموعة، وفق ما نقلته رويترز، أن ⁠تلك النتائج تعكس "استمرار قوة الطلب على محفظتها المتنوعة من المجتمعات المتكاملة والمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان".

وأوضحت أن الربع ‌الثاني من العام الجاري شهد مبيعات بلغت 170 مليار جنيه مصري (3.47 مليار دولار)، مقارنة مع 133 مليار جنيه مصري (2.7 مليار دولار) خلال الربع الثاني في 2025.

وقالت المجموعة إن نمو المبيعات كان بفضل الأداء القوي لمشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، الذي حقق نحو 94 ⁠مليار جنيه مصري (1.9 مليار دولار) خلال ⁠النصف الأول من 2026، منها نحو 87 مليار جنيه مصري (1.7 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري.

مبيعات تراكمية

وأضافت المجموعة أن المبيعات التراكمية منذ ⁠إطلاق المشروع في يوليو/تموز 2024 بلغت 500 مليار جنيه (نحو 10.2 مليار دولار).

وذكرت أن مشروع "ذا ⁠سباين" الذي أطلقته المجموعة ⁠في مايو/أيار الماضي حقق مبيعات تقارب 34 مليار جنيه مصري (0.69 مليار دولار).

وكانت الحكومة المصرية قالت إن مشروع "ذا سباين"، وهو مشروع عمراني ضخم شرق القاهرة، يجري تنفيذه بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري في مدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه (27 مليار دولار).

وبالنسبة لمشروع "بنان" بالسعودية، قالت المجموعة إنه سجل مبيعات بنحو 6.8 ‌مليار جنيه مصري (0.14 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام لتصل المبيعات التراكمية إلى 101 مليار جنيه (نحو 2.06 مليار دولار) ‌منذ ‌إطلاق المشروع في مايو/أيار 2024.

مشروع عقاري ضخم بالعراق

يأتي إعلان مجموعة طلعت مصطفى عن ارتفاع مبيعاتها في النصف الأول من عام 2026 بعد أن أعلنت في مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي عن حصولها على رخصة استثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق لتنفيذ مشروع عقاري متكامل في العاصمة بغداد، بمبيعات تراكمية متوقعة تبلغ 18.8 مليار دولار.

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وكانت المجموعة قالت في بيان لها في مطلع يونيو/حزيران الماضي أن المشورع سيضم نحو 43 ألف وحدة سكنية قادرة على استيعاب ما يقرب من 250 ألف نسمة عند اكتماله، ويشمل كذلك مساحات بنائية غير سكنية تضم أصولا تجارية وإدارية، وسيقام في موقع إستراتيجي داخل المدينة المالية والاقتصادية في بغداد، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وتسعى المجموعة إلى توسيع نشاطها خارج السوق المصرية، إذ لديها الآن مشروعات في السعودية وسلطنة عمان والعراق، وذلك في ظل الطلب المتزايد على المشروعات السكنية والخدمية.