أوبك بلس يتجه لزيادة إنتاج النفط في أغسطس

أفاد مصدر مطلع على ⁠⁠مفاوضات تحالف أوبك بلس بأن المجموعة اتفقت مبدئيا على رفع حصص ⁠⁠إنتاج النفط 188 ⁠⁠ألف برميل يوميا في أغسطس/⁠آب المقبل.

كما أكد مصدران آخران أن الموافقة على هذه الزيادة تبدو مرجحة خلال اجتماع للمجموعة مقرر عقده في وقت لاحق ‌‌من اليوم الأحد.

ويعقد الاجتماع بمشاركة السعودية وروسيا و5 دول أخرى أعضاء في التحالف، وسط توقعات بمواصلة سياسة الزيادات التدريجية في الإنتاج التي اتبعها خلال الأشهر الماضية.

وقال المحلل في مصرف يو بي إس السويسري، جوفاني ستونوفو، إن أوبك بلس سيواصل زيادة الإنتاج "بالوتيرة نفسها" التي اتبعها خلال الأشهر الماضية، متوقعا زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا، مضيفا أن "الإنتاج لا يزال، في الوقت الراهن، على الأرجح دون الأهداف التي حددها التحالف".

وتأتي هذه الخطوة بعد اضطراب إنتاج وصادرات النفط في دول الخليج نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات منظمة أوبك انخفاض الإنتاج الإجمالي للسعودية والعراق والكويت بنحو 6 ملايين برميل يوميا بين الربع الأول من عام 2026 ومايو/أيار.

استئناف الإنتاج يستغرق وقتا

وأسهم توقيع إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم في 17 يونيو/حزيران لإزالة العقبات أمام الملاحة في مضيق هرمز في بدء تعافي حركة الشحن، فيما عادت أسعار النفط إلى مستويات قريبة من تلك التي سبقت الحرب.

ورغم ذلك، قال المحلل في مصرف ساكسو بنك، أولي هانسن، إن "استئناف الإنتاج المتوقف يستغرق وقتا"، موضحا أن النفط الذي يعبر مضيق هرمز حاليا كان مخزنا في ناقلات أو مرافق تخزين.

وأضاف: "إذا واصلت حركة الملاحة استعادة وتيرتها الطبيعية، فمن المرجح أن يشهد يوليو/تموز تحسنا، على أن يتسارع هذا التعافي على الأرجح خلال أغسطس/آب".

من جانبه، قال خورخي ليون، المحلل في شركة ريستاد إنرجي، إن "الجميع يتوقع فائضا في الإنتاج العام المقبل"، محذرا من أن زيادة الإمدادات قد تضغط على الأسعار بعد انتهاء مرحلة إعادة بناء المخزونات.

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ويواجه التحالف أيضا تحديات مرتبطة بإعادة تقييم الحصص الإنتاجية للدول الأعضاء في وقت لاحق من العام، في ظل مطالبة العراق بزيادة حصته الإنتاجية لتعويض التراجع الذي شهده إنتاجه خلال الحرب، بينما يرى هانسن أن هذه الحاجة "ليست ملحة"، مرجحا بحثها خلال مراجعة القدرات الإنتاجية لعام 2027.