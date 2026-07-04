كوريا الجنوبية.. صادرات الأدوية فوق 10 مليارات دولار لأول مرة

حققت صناعة الأدوية في كوريا الجنوبية إنجازا جديدا خلال عام 2025، بعدما تجاوزت صادراتها حاجز 10 مليارات دولار للمرة الأولى، مدفوعة بالطلب المتزايد على الأدوية الحيوية وارتفاع القدرة التنافسية للشركات المحلية في التطوير والتصنيع.

وأظهرت بيانات نقلتها وكالة يونهاب عن وزارة سلامة الأغذية والأدوية أن قيمة صادرات الأدوية بلغت 10.44 مليارات دولار خلال عام 2025، بزيادة 12.4% مقارنة بالعام السابق، بينما زادت الواردات بنسبة 5.9% إلى 8.93 مليارات دولار.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الفائض التجاري في قطاع الأدوية بنسبة 41.9% على أساس سنوي ليصل إلى 1.56 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يسجله القطاع منذ بدء تسجيل البيانات.

وأرجعت الوزارة هذا الأداء إلى النمو القوي لصادرات الأدوية الحيوية، التي تصدرت قائمة المنتجات المصدرة، مدعومة بتوسع الحصة السوقية لمصنعي هذا النوع من الأدوية المماثلة في كوريا الجنوبية، إلى جانب تحسن قدراتهم في مجالي التطوير والتصنيع التعاقدي.

نمو متسارع

وفي السوق المحلية، ارتفع إجمالي إنتاج الأدوية إلى 33.8 تريليون وون (نحو 21.5 مليار دولار) خلال عام 2025، بزيادة 3% مقارنة بالعام السابق، مسجلا أعلى مستوى سنوي منذ أن بدأت الحكومة تجميع هذه الإحصاءات عام 1998.

كما سجلت الأدوية التي تصرف بوصفة طبية والمنتجات الدوائية الجاهزة أسرع معدلات النمو، إذ ارتفع إنتاجها بنسبة 5.3% و3.7% على التوالي.

وقالت الوزارة إن متوسط النمو السنوي لإنتاج الأدوية بلغ 7.3% خلال السنوات الـ5 الماضية، متجاوزا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية البالغ 4.6% خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن 4 شركات، من بينها سيلتريون وهانمي فارم، تجاوز إنتاج كل منها تريليون وون في عام 2025.

وسجلت سيلتريون أداء استثنائيا، إذ ارتفع إنتاجها من الأدوية بنسبة 27.6% مقارنة بالعام السابق، ليتجاوز 3 تريليونات وون (نحو 1.9 مليار دولار)، لتصبح أول شركة كورية جنوبية تتخطى هذا المستوى من الإنتاج السنوي.