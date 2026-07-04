بنك قطر الوطني: رفع الفائدة الخيار المرجح للفدرالي الأمريكي

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) نهجاً أكثر تشدداً في السياسة النقدية بقيادة رئيسه الجديد كيفين وارش.

ورجح أن تظل قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة رهينة تطورات البيانات الاقتصادية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع توقعات التضخم.

وأوضح البنك -في تقريره الأسبوعي- أن بقاء معدلات التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2%، إلى جانب استمرار مسؤولي الاحتياطي الفدرالي في التحذير من مخاطر صعود الأسعار، عزز احتمالات مواصلة التشديد النقدي، بما يجعل رفع أسعار الفائدة الخيار المرجح خلال المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق تتوقع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4%، مع احتمال كبير لرفعها خلال الربع الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، إذ كانت التوقعات في بداية العام تشير إلى دورة تيسير نقدي تدريجية في ظل استقرار النمو واعتدال التضخم، غير أن التصعيد في الشرق الأوسط وما صاحبه من ارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تعطيل هذا المسار.

ونوه التقرير إلى أن تعيين كيفين وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفدرالي عزز التركيز على استعادة استقرار الأسعار، وأسهم في دعم توقعات استمرار التشديد النقدي وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

واعتبر التقرير أن ميل الاحتياطي الفدرالي نحو التشديد لا يرتبط فقط بمستويات التضخم الحالية، بل يعكس أيضاً اعتبارات تتعلق بالحفاظ على مصداقية السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار.