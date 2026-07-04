أكبر خفض منذ 6 سنوات.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل

في خطوة تعكس تأثيرات التراجع في أسواق الطاقة العالمية، أعلنت الصين خفض أسعار التجزئة لوقودي البنزين والديزل بأكبر وتيرة منذ نحو 6 سنوات، إلى جانب تقليص رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الجوية الداخلية، في ثالث خفض متتال للأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين إن أسعار البنزين ستُخفض بـ950 يوانا (نحو 139 دولارا) للطن، فيما سيخفض الديزل بـ915 يوانا (نحو 135 دولارا) للطن، وذلك ضمن آلية التسعير المعتمدة التي تربط الأسعار المحلية بتقلبات النفط الخام في الأسواق الدولية، ويتم تحديثها كل عشرة أيام عمل.

ويأتي هذا القرار في ظل تراجع أسعار النفط عالميا وانحسار التوترات الجيوسياسية في بعض مناطق الإمداد، وهو ما أشار إليه تيان لي، رئيس مركز الاقتصاد في معهد بحوث الطاقة التابع للأكاديمية الصينية لبحوث الاقتصاد الكلي، قائلا إن هذا التعديل "يأتي بعد تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، في ظل انحسار التوترات في منطقة الشرق الأوسط والتعافي التدريجي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز".

وأضاف تيان لي أن هذا الخفض سينعكس مباشرة على المستهلكين، موضحا أن أصحاب السيارات الخاصة سيوفرون نحو 40 يوانا (نحو 5.9 دولار) عند كل تعبئة وقود، بينما قد يوفر سائقو الشاحنات نحو 400 يوان (نحو 59 دولارا) لكل خزان.

قطاع الطيران

وفي قطاع الطيران، أعلنت شركات صينية من بينها شركة طيران الصين خفض رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الداخلية اعتبارا من 5 يوليو/تموز، لتصبح 50 يوانا (نحو 7 دولارات) للرحلات التي لا تتجاوز 800 كيلومتر، و100 يوان (نحو 14.7 دولارا) للرحلات الأطول، مع إعفاء الرضع وتخفيض بنسبة 50% للأطفال والجنود المعوقين وضباط الشرطة.

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وبالمقارنة مع المستويات السابقة، ستتراجع الرسوم بواقع 30 يوانا (نحو 4.4 دولارات) للرحلات القصيرة و50 يوانا (نحو 7 دولارات) للرحلات الطويلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف تكاليف السفر الداخلي.

ودعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح كبرى شركات التكرير إلى ضمان استقرار الإمدادات في السوق، مع استمرار متابعة تطورات الطلب المحلي على الطاقة، الذي يشهد نموا تدريجيا مع توسع الاقتصاد وتغير هيكل الاستهلاك، حيث سجل استهلاك الطاقة في البلاد مستويات مرتفعة خلال عام 2025 مع استمرار ارتفاع الطلب على النفط الخام وتوسع مصادر الطاقة النظيفة.