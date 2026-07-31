اقتصاد|الولايات المتحدة الأمريكية

بيسنت: نلاحق الأصول الإيرانية في جميع أنحاء العالم وسنعيدها للشعب

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EVIAN-LES-BAINS, FRANCE - JUNE 17: US Secretary of the Treasury Scott Bessent sits in a chair reserved for U.S. President Donald Trump ahead of a working session on promoting economic growth with G7 leaders and G7 outreach partners, during the G7 Summit on June 17, 2026 in Evian-les-Bains, France. Leaders from the Group of 7 (G7) countries convened in Evian, France, near the Swiss border, for their annual summit to discuss challenges to peace and security for Ukraine and Europe, the situation in the Middle East, and other geopolitical issues. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)
العقوبات المالية أداة رئيسية في السياسة الأمريكية تجاه إيران (غيتي)
Published On 31/7/2026

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تواصل تعقب الأصول الإيرانية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن أي أموال يتم الوصول إليها ستُخصص لصالح الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة رويترز عن بيسنت قوله للصحفيين إن واشنطن "تبحث عن الأصول الإيرانية في جميع أنحاء العالم، وستذهب تلك الأموال إلى الشعب الإيراني"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الأصول أو آليات التعامل معها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اجتماعا لحكومته في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، ضمن مشاورات تتناول تطورات الحرب مع إيران، إلى جانب الجهود الرامية إلى خفض أسعار البنزين التي تُعد من أبرز القضايا الاقتصادية المؤثرة على الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب رويترز، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الأسبوع الماضي إن الاجتماع سيكون الـ13 لمجلس الوزراء خلال الولاية الثانية للرئيس ترمب، مضيفة أنه سيُعقد بصيغة مختلفة تتيح لأعضاء الحكومة مناقشة الملفات المطروحة بصورة موسعة.

المصدر: رويترز

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