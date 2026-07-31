بيسنت: نلاحق الأصول الإيرانية في جميع أنحاء العالم وسنعيدها للشعب

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تواصل تعقب الأصول الإيرانية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن أي أموال يتم الوصول إليها ستُخصص لصالح الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة رويترز عن بيسنت قوله للصحفيين إن واشنطن "تبحث عن الأصول الإيرانية في جميع أنحاء العالم، وستذهب تلك الأموال إلى الشعب الإيراني"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الأصول أو آليات التعامل معها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اجتماعا لحكومته في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، ضمن مشاورات تتناول تطورات الحرب مع إيران، إلى جانب الجهود الرامية إلى خفض أسعار البنزين التي تُعد من أبرز القضايا الاقتصادية المؤثرة على الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب رويترز، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الأسبوع الماضي إن الاجتماع سيكون الـ13 لمجلس الوزراء خلال الولاية الثانية للرئيس ترمب، مضيفة أنه سيُعقد بصيغة مختلفة تتيح لأعضاء الحكومة مناقشة الملفات المطروحة بصورة موسعة.