اقتصاد|الشرق الأوسط

النفط يرتفع 1% مع إعلان إيراني بوقف سفن في هرمز

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MUSCAT, OMAN - JUNE 23: Oil tankers and cargo vessels are anchored off the coast of Oman after being stranded for days as congestion at Port Sultan Qaboos has prevented them from docking on June 23, 2026 in Muscat, Oman. The Strait of Hormuz, a vital shipping route for the region's oil and gas, was effectively blockaded since the outbreak of war between the United States and Iran in late February. This week's provisional peace deal between the countries was meant to reopen the waterway to shipping traffic, but the pace of that reopening is unclear amid continued fighting in Lebanon and the need to clear the Strait of sea mines. On Sunday, U.S. Vice President JD Vance arrived in Switzerland for high-level talks with the Iranian delegation, as the two sides seek to clarify the terms of ending the war. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
مضيق هرمز يبقى المحور الأكثر حساسية لتجارة الطاقة العالمية (غيتي)
Published On 31/7/2026

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما أعلنت إيران أنها أوقفت سفينتين حاولتا مغادرة مضيق هرمز، في خطوة أعادت المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، رغم عدم توافر تأكيد مستقل للرواية الإيرانية.

وذكرت وكالة رويترز أن طهران أعلنت أيضا عودة 4 ناقلات أخرى بعد تدخل قواتها، في حين لم تتمكن الوكالة من التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه المعلومات.

ورغم التصعيد، أظهرت بيانات تتبع الملاحة عبور ناقلتين كبيرتين محملتين بالنفط من الخليج عبر المضيق، إلى جانب سفينتين لنقل السلع الأساسية، بينما لا تشمل بيانات التتبع السفن التي تعبر مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.

هرمز وباب المندب تحت ضغوط متزايدة

وبحسب رويترز، منعت إيران مرور معظم سفن الشحن عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب قبل 5 أشهر، في وقت وسّعت فيه جماعة الحوثي تهديداتها لتشمل مضيق باب المندب، مما زاد الضغوط على أهم ممرين لنقل الطاقة في المنطقة.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% بعد التقارير الإيرانية، بينما يتجه خام برنت لإنهاء يوليو/تموز على مكاسب تقارب 23%، مع توقعات باستمرار الضغوط الصعودية على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تحركات عسكرية ومساعٍ دبلوماسية

في المقابل، لم تسجل هجمات أمريكية جديدة على إيران خلال الساعات الماضية، بعد موجة التصعيد التي شهدها الأسبوع، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الحرب "تسير على ما يرام"، معتبرا أن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران لا تزال قائمة، رغم إقراره بتراجع ثقته بالقيادة الإيرانية.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام إيرانية أن عبور مضيق هرمز ما زال متعذرا بسبب ما وصفتها بـ"الأعمال العدائية" للقوات الأمريكية، مضيفة أن طلبات العبور ستخضع للمراجعة عندما تستقر الأوضاع.

في الوقت نفسه، نفت إيران أي صلة لها بالهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط المصري، بينما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن أمن مصر يحظى بأولوية بالنسبة لطهران، متهما إسرائيل بمحاولة تقويض الاستقرار الإقليمي.

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وأضافت رويترز أن الهجمات الأخيرة دفعت سوق التأمين البحري في لندن إلى توسيع نطاق المناطق المصنفة عالية المخاطر في البحر الأحمر، في حين أعلنت السعودية العمل على تشكيل تحالف دفاع بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.

كما كشفت مصادر للوكالة أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا مدعوما من دول خليجية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن تحصيل رسوم طوعية على العبور، في وقت أكدت فيه طهران استمرار المشاورات مع مسقط بشأن مستقبل الملاحة في المضيق.

المصدر: رويترز

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