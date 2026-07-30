بنوك مركزية عربية تثبّت الفائدة بعد قرار الفدرالي الأمريكي

ثبّتت البنوك المركزية في قطر والبحرين والإمارات والأردن وتونس معدلات الفائدة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة أمس الأربعاء.

يأتي ذلك في حين كانت السعودية والكويت وسلطنة عمان قد أبقت على معدلاتها القائمة في قرارات سابقة، ولم تصدر عن بنوكها المركزية قرارات مستقلة مرتبطة بالاجتماع الأخير للفدرالي.

وسبقت مصر والمغرب الموجة الحالية بتثبيت الفائدة خلال اجتماعين عُقدا في يوليو/تموز ويونيو/حزيران الماضيين.

وتنقل الدول التي تربط عملاتها بالدولار جانبا كبيرا من توجهات السياسة النقدية الأمريكية إلى أسواقها المحلية، في حين تستند قرارات دول مثل تونس ومصر والمغرب بدرجة أكبر إلى التضخم وأوضاع النمو والسيولة والقطاع الخارجي.

قرار الفدرالي

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي -أمس الأربعاء- النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية عند 3.5% إلى 3.75%، بتأييد 9 أعضاء مقابل معارضة 3 فضلوا رفع الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقال المجلس إن النشاط الاقتصادي الأمريكي يواصل التوسع بوتيرة قوية، وإن نمو الوظائف يواكب الزيادة في قوة العمل، في حين لم يسجل معدل البطالة تغيرا يُذكر، لكنه أشار إلى بقاء التضخم مرتفعا مقارنة بمستهدفه البالغ 2%، مدفوعا جزئيا بصدمات العرض وارتفاع أسعار الطاقة، وفق البيان الرسمي للفدرالي.

ويمثل تصويت 3 أعضاء لمصلحة الرفع إشارة إلى أن النقاش داخل الفدرالي تحول من توقيت الخفض إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد إذا استمرت الضغوط التضخمية، وهو ما يُضعف فرص انخفاض تكاليف الاقتراض في الاقتصادات العربية المرتبطة بالدولار خلال الفترة القريبة.

تثبيت الفائدة في الخليج

في الإمارات، أبقى المصرف المركزي -أمس الأربعاء- سعر الأساس المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%، موضحا أن القرار جاء عقب تثبيت الفائدة على أرصدة الاحتياطي لدى الفدرالي الأمريكي.

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كما أبقى المصرف سعر الاقتراض القصير الأجل من خلال جميع تسهيلات الائتمان القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس، ويُعد سعر الأساس الحد الأدنى الفعلي لمعدلات سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات، وفق بيان المصرف المركزي.

وأبقى مصرف قطر المركزي -أمس الأربعاء- سعر فائدة الإيداع عند 3.85%، وسعر الإقراض عند 4.35%، وسعر إعادة الشراء "الريبو" عند 4.1%، بعد تقييم تطورات السياسة النقدية المحلية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وفي البحرين، أبقى المصرف المركزي -أمس الأربعاء- سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة عند 4.25%، في إطار متابعة تطورات الأسواق المالية العالمية والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفق المصرف.

الأردن

أبقى البنك المركزي الأردني -اليوم الخميس- سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%، مع تثبيت أسعار أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير، بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وجاذبية الأصول المقومة بالدينار ومواءمة الفائدة المحلية مع الأسواق الإقليمية والدولية.

ويرتبط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، وهو ما يجعل فارق الفائدة بين العملتين عاملا أساسيا في المحافظة على جاذبية الودائع بالدينار واستقرار سوق الصرف.

تونس

في تونس، قرر مجلس إدارة البنك المركزي -اليوم الخميس- الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7%، بعد تقييم تطورات التضخم والمخاطر الناتجة عن اضطراب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وقال البنك إن التضخم بلغ 5.3% في يونيو/حزيران الماضي، مدعوما بتباطؤ زيادة أسعار الأغذية الطازجة، لكن التضخم الأساسي -الذي يستبعد الأغذية الطازجة والسلع المحددة الأسعار- استقر عند 5% للشهر الثالث على التوالي، بما يعكس استمرار ضغوط الأسعار المحلية.

وأشار إلى أن ارتفاع فاتورة الطاقة أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري، محذرا من المخاطر التضخمية غير المباشرة و"آثار الجولة الثانية" لصدمة الطاقة، وفق المصرف المركزي التونسي.

ترمب يتمسك بوارش

جاء قرار الفدرالي رغم مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة بخفض الفائدة. ومع ذلك، جدد ترمب دعمه لرئيس الفدرالي كيفن وارش، الذي اختاره لخلافة جيروم باول وتولى منصبه في مايو/أيار الماضي.

وقال ترمب للصحفيين إن وارش "شخص رائع"، لكنه ألقى بالمسؤولية على بقية أعضاء المجلس، مضيفا أن إدارته ستواصل الضغط من أجل خفض الفائدة.

لكن وارش ألمح إلى توجه أكثر تشددا، موضحا أن ارتفاع التضخم الأساسي مع توازن سوق العمل يدفع أي مسؤول في بنك مركزي إلى الميل نحو تشديد السياسة النقدية، في حين يسمح تراجع التضخم بالتيسير، وفق ما نقلته رويترز.