نيكي يغلق على ارتفاع بدعم أسهم شركات الرقائق

أغلق ‌المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع -اليوم الخميس- بدعم من التوقعات ⁠القوية للأرباح التي ⁠أعلنتها شركة أدفانتست، مما عزز أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، في حين ضغطت أسهم البنوك على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا.

ارتفع نيكي ⁠0.71% ليغلق عند 61867.43 نقطة.

تراجع توبكس 0.54% إلى 3952.5 نقطة.

وقفز سهم أدفانتست 10.85% بعدما رفعت الشركة -أمس الأربعاء- ⁠توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية 35%، مدفوعة بالطلب المتزايد على معدات اختبار الرقائق التي تنتجها في ظل طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وقال كبير المحللين لدى "إيواي كوزمو" للأوراق المالية كازواكي شيمادا "بفضل التوقعات القوية للغاية التي أعلنتها أدفانتست، ارتفعت أسهم ‌شركات أخرى مرتبطة بصناعة الرقائق".

وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات إنتاج الرقائق 4.48%، كما صعد سهم شركة كيوكسيا لصناعة شرائح الذاكرة 2.92%.

وزاد سهم موراتا للتصنيع 2.97%، وهي إحدى الشركات الرائدة في إنتاج المكثفات الخزفية المتعددة الطبقات المستخدمة في تنظيم الطاقة داخل خوادم الذكاء الاصطناعي.

وقال شيمادا إن المخاوف العالمية بشأن تجاوز الإنفاق الضخم على البنية التحتية ⁠للذكاء الاصطناعي وتيرة نمو الإيرادات تراجعت بعد أن ⁠أشارت مايكروسوفت إلى أن رهاناتها الاستثمارية الكبيرة في هذا المجال بدأت تؤتي ثمارها.

وأنهت وول ستريت جلسة التداول أمس على انخفاض حاد بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون ⁠تغيير، في حين واصلت أسهم شركات الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تراجعها قبل صدور النتائج الفصلية لكل من مايكروسوفت وميتا ⁠بلاتفورمز.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع ‌1.50% إلى 7317.42 نقطة.

نزل المؤشر ناسداك المجمع 1.68%، إلى 24460.08 نقطة. وسجل المؤشر ناسداك تراجعا 11% عن ⁠أعلى مستوى له الذي بلغه في يونيو/حزيران.

هبط المؤشر ‌داو ‌جونز الصناعي 2.14%، إلى 51618.29 نقطة.

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في المقابل، هبط سهم مجموعة ميتسوبيشي "يو إف جيه" المالية وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بأكثر من 3% لكل منهما.

كما تراجع سهم تويوتا موتور 3%، وسهم شركة نومورا للأبحاث المتخصصة في تكامل الأنظمة 6.52% ليسجل أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.

ومن بين أكثر من 1500 ‌سهم ‌متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 34% وتراجع 63%، ولم يطرأ تغير يُذكر على 1%.