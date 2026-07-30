ناقلة غاز قطرية تخرج من مضيق هرمز لأول مرة منذ 3 أسابيع

أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس عن شركات تحليلات أن ناقلة غاز طبيعي مسال تشغلها شركة قطر للطاقة غادرت مضيق هرمز خلال الليل، لتكون أول سفينة من ⁠⁠⁠⁠نوعها تخرج من الممر المائي منذ 11 يوليو/تموز وتظهر في بيانات تتبع السفن.

ووفقا لبيانات شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن فإن الناقلة العريش، التي شحنت حمولتها من محطة رأس لفان في قطر فيما بين الرابع والسادس من يوليو/تموز تقريبا، أبحرت ⁠⁠⁠⁠خارجة من المضيق خلال الليل في 29 يوليو/تموز الحالي.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أنها تتجه حاليا إلى ميناء قاسم في باكستان، مع توقعات بأن تصل غدا الجمعة.

وهذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها ناقلة غاز طبيعي مسال تديرها قطر للطاقة من مضيق هرمز منذ إصابة الناقلة الركيات بهجوم في أوائل يوليو/تموز الحالي.

من جهتها ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم أن سفينة قطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال أبحرت عبر المسار ‌‌‌‌الذي حددته إيران في مضيق هرمز بتصريح منها دون تقديم تفاصيل عن الناقلة.

وكان يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال قبل إغلاقه خلال الحرب التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران.

وكانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال السابقة هي الحمرا التي غادرت في 11 يوليو/تموز وهي تنقل شحنة تم تحميلها من جزيرة داس بالإمارات، حسبما توضح بيانات كبلر.

وعلى نحو منفصل، أظهرت بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال مروح ظهرت مجددا اليوم الخميس داخل مضيق هرمز بعدما رُصدت آخر مرة خارجه دون حمولة في 24 يوليو/تموز الحالي.

وبحسب بيانات كبلر ظلت السفينة التي ⁠⁠⁠⁠تديرها شركة أدنوك للغاز دون حمولة.

وقال متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن الشركة تتبنى سياسة ⁠⁠⁠⁠عدم التعليق على مواقع سفنها أو تحركاتها أو مساراتها.

إعلان

وتظهر بيانات كبلر أن 12 سفينة لشحن السلع الأولية مرت عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء، إذ دخلت ست سفن وخرجت ست أخرى. وارتفع هذا العدد مقارنة باليومين السابقين.

باب المندب

من جانب آخر أظهرت بيانات كبلر أن ⁠⁠⁠⁠19 سفينة لشحن السلع الأولية عبرت مضيق باب المندب أمس الأربعاء، وهو عدد منخفض مقارنة بعدد السفن التي عبرت يومي الاثنين والثلاثاء.

وقدرت مجموعة بورصات لندن عدد السفن العابرة بـ26 سفينة.

ومن السفن الـ19 ⁠⁠⁠⁠التي أشارت كبلر إلى عبورها المضيق، ثماني سفن دخلت عبره و11 خرجت منه، ومن ⁠⁠⁠⁠السفن التي خرجت أربع ناقلات تحمل خاما.

وأظهرت بيانات كبلر و"إيه إكس إس مارين" أن عمليات تحميل النفط الخام التي يمكن رصدها من ميناء ينبع على البحر الأحمر انخفضت بـ30% على الأقل الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الحوثيون ‌‌‌‌في اليمن حصارا بحريا استهدف حركة السفن المرتبطة بالموانئ السعودية، إلا أن تقديرات فورتكسا تشير إلى أن الصادرات ظلت مستقرة بشكل عام وأرجعت هذا لارتفاع ما يسمى بعمليات تحميل الناقلات "الخفية".

وقال المحلل لدى فورتكسا، جورج موريس: "لاحظنا زيادة واضحة في عدد ناقلات النفط الخام/المكثفات المتجهة شمالا بعد التحميل في البحر الأحمر. ‌‌‌‌ويعكس ‌‌‌‌هذا التحول تجدد الأخطار الأمنية حول مضيق باب المندب".

وأضاف: "شكلت الشحنات التي تم تحميلها في ينبع نحو 15% من واردات آسيا من النفط الخام/المكثفات المنقولة بحرا في يونيو/حزيران، لذا فإن أي اضطراب مستمر ستكون له تداعيات كبيرة على شركات التكرير الآسيوية".