اقتصاد|أسواق

مبيعات السيارات الكهربائية تقفز إثر الحرب بالشرق الأوسط

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Power cable pump plug in charging power to electric vehicle EV car.
مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 35% في الربع الثاني (شترستوك)
Published On 30/7/2026

قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير في الربع الثاني من العام الحالي إثر الارتفاع الحاد في أسعار الوقود على وقع الحرب في الشرق الأوسط، وفقا لما أعلنته الخميس وكالة الطاقة الدولية.

وأشار تقرير جديد للوكالة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 35% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى، محققة أرقاما قياسية في 50 دولة.

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ومما جاء في التقرير "على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها سوق السيارات في العالم، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا خلال الربع الثاني من هذا العام، بعدما أعادت أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب في الشرق الأوسط تقلبات أسعار الوقود إلى صدارة الاهتمام".

وكانت أسعار النفط الخام ارتفعت من نحو 60 دولارا للبرميل بداية العام إلى ما يقارب 120 دولارا بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، قبل أن تنزل دون 90 دولارا في الوقت الحالي.

وجعل الارتفاع الحاد في أسعار النفط والنقص في الإمدادات من أمن الطاقة أولوية قصوى، في وقت تستحوذ فيه المركبات البرية على نحو نصف الاستهلاك العالمي للنفط.

وأضافت الوكالة "تحظى السيارات الكهربائية اليوم باهتمام كبير باعتبارها جزءا من الاستجابات السياسية المحتملة، كونها توفر فرصة للدول المستوردة للنفط لتعزيز أمن الطاقة من جهة، وتوفر الحماية للمستهلكين والشركات من تقلبات الأسعار من جهة أخرى".

HEFEI, CHINA - JANUARY 17: A worker from Chinese electric vehicle (EV) company NIO inspects a vehicles charging system in the final quality control area on the automated production line at the companys manufacturing hub on January 17, 2025 in Hefei, China. China produces and exports more electric vehicles than any other country, leading the global electric vehicle (EV) market with production capacity that now outpaces domestic sales. Luxury brand NIO saw a 38% rise in EV deliveries in 2024 and is looking to further its expansion into overseas markets with a range of premium vehicles, a new lower priced sub-brand, and its battery swapping charging system. Exports of Chinese EVs exceeded two million for the first time in 2024, according to government figures. While the global expansion of Chinas EV industry has triggered trade tensions with the U.S. and Europe where governments are enacting tariffs on China-made electric cars, the companies are making inroads in markets in Asia, South America, and Africa. Chinese brands have become known worldwide for design and advanced EV technology at competitive prices, as they continue to fuel a transition to electric vehicles at home in the worlds largest car market. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
الصين تُعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم (غيتي)

إعفاءات ضريبية

وأشارت إلى أن عددا من الدول في جنوب شرق آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط وتضررت بشدة من الأزمة، أقرت إعفاءات ضريبية مؤقتة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية.

وتوقعت الوكالة أن تنمو مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10% هذا العام، لتشكل 29% من إجمالي مبيعات السيارات.

في المقابل، من المتوقع أن تشهد سوق السيارات العالمية ككل تراجعا خلال عام 2026.

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وكانت مبيعات السيارات الكهربائية قد انخفضت بشكل حاد في الربع الأول من العام، بسبب تراجع الطلب بشكل رئيسي في الصين والولايات المتحدة.

ففي الولايات المتحدة، أدى إلغاء الدعم الحكومي إلى إضعاف المبيعات، بينما حدّ تباطؤ الاقتصاد الصيني من إقبال المستهلكين، لا سيما مع تقليص الحكومة برامج الدعم.

وتُعد الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وسجلت أوروبا أكبر نمو في مبيعات السيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام، بعدما ارتفعت النسبة بأكثر من 30%، بحسب تقرير الوكالة.

المصدر: الفرنسية

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