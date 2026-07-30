تراجع سندات 4 دول عربية إثر إصابة سفينتين بميناء دمياط

تراجعت ⁠أسعار ⁠السندات السيادية الدولية لكل من مصر والسعودية وقطر ⁠والإمارات بأكثر من سنت اليوم الخميس، بعد ⁠أن أصابت طائرة مسيرة سفينتين في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط.

وأظهرت ‌بيانات تريدويب أن السندات المصرية الأطول أجلا هبطت بما يصل إلى 1.2 سنت، إذ جرى عرض السندات المستحقة ⁠في عام 2047 ⁠عند 92.84 سنتا للدولار.

وتراجعت السندات الأطول أجلا الصادرة عن السعودية ⁠وقطر والإمارات بأكثر من سنت.

ولم ⁠تعلن أي ⁠جهلة مسؤوليتها بعد عن الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء، لكنه أثار ‌مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق ‌الأوسط.

وقال ⁠⁠مجلس ⁠⁠الوزراء المصري اليوم الخميس إنه "بعد ‌‌السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو/تموز 2026، وبإجراء ⁠⁠الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول ⁠⁠الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ⁠⁠ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها ⁠⁠عن الواقعة".

وأضاف مجلس الوزراء "تواصل ⁠⁠الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ ‌‌الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".

من جهتها، أكدت هيئة ميناء دمياط في بيان أصدرته اليوم الخميس استمرار النشاط التشغيلي للميناء بصورة طبيعية، كما أكدت مواصلة الميناء "تقديم خدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون توقف".