السعودية.. تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ4.8% في الربع الثاني

كشفت تقديرات حكومية أولية صدرت اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ⁠⁠⁠⁠للسعودية انخفض بـ4.8% في الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وسط ⁠⁠⁠⁠تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ومنطقة الخليج.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن هذا الانكماش ‌‌‌‌نتج بشكل كبير عن انخفاض 24.7% من نشاط قطاع النفط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل، سجلت الأنشطة غير النفطية والحكومية ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي بلغ 0.6% و0.9% على الترتيب.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن النشاط النفطي في ذلك الربع أسهم سلبا في ‌‌‌‌نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4 نقاط مئوية، في حين أسهم النشاط غير ‌‌‌‌النفطي ‌‌‌‌إيجابيا بما يصل إلى 0.4 نقطة مئوية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر ⁠⁠⁠⁠أن معظم اقتصادات الخليج ستشهد انكماشا أكثر حدة هذا العام ⁠⁠⁠⁠مما كان متوقعا قبل 3 ⁠⁠⁠⁠أشهر، ثم تنتعش عام 2027.

وشنت الولايات المتحدة هجوما على إيران أمس الأربعاء لتتصاعد حدة الحرب ⁠⁠⁠⁠المستمرة منذ خمسة أشهر، ⁠⁠⁠⁠وعطلت الشحن وإمدادات الطاقة وأثرت في دول في المنطقة فضلا عن الجبهات الرئيسية.