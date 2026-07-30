أسعار النفط تتأرجح وسط استئناف هجمات أمريكا على إيران

تقلبت أسعار النفط اليوم الخميس بين الصعود والنزول، ⁠⁠إذ تأرجح تركيز المستثمرين بين تصاعد الهجمات الأمريكية على إيران والآمال في التوصل إلى حل ربما يسمح باستئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ارتفعت العقود الآجلة لخام ⁠⁠برنت 1.48 دولار أو 1.63% إلى 92.22 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، قبل أن تقلص مكاسبها وتُتداول حاليا عند 90.87 دولارا.

زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.51% إلى 84.9 دولارا للبرميل، قبل أن يعود للانخفاض ويُتداول عند 84.2 دولارا.

وأغلق الخامان مرتفعين بما يتراوح بين 7 و8% أمس الأربعاء في واحدة من أكبر القفزات اليومية للأسعار خلال حرب إيران، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقصف إيران "بقوة شديدة" عقب هجوم صاروخي شنته يوم الثلاثاء على قاعدة أمريكية في الأردن.

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وقالت ‌‌القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة نفذت هجمات استمرت ساعتين على إيران بدءا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش).

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية أعلنتا تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران، ردا على عشرات الهجمات التي نُفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني.

وأنهى ذلك فترة هدوء في الضربات الأمريكية على إيران بدأت خلال مطلع الأسبوع.

وفي ⁠⁠ضربة أخرى للإمدادات، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن اتحاد خط ⁠⁠أنابيب بحر قزوين قوله إنه علق عمليات تحميل النفط اليوم عقب هجوم بطائرات مسيّرة على ناقلة.

ومع ذلك، قال محللون إن تركيز المستثمرين ينصب على حجم تدفقات النفط عبر نقاط العبور الرئيسية واحتمالات حدوث انفراجة دبلوماسية.

وقالت لين يي ⁠⁠نائبة رئيس أسواق السلع الأولية لشؤون النفط في ريستاد إنرجي "أدت تصريحات ترمب بشأن القصف بقوة إلى قفزة فورية في الأسعار، لكن يبدو ⁠⁠أن السوق استوعبت ذلك بالكامل".

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وأضافت يي أن السوق تتبع نمطا، إذ تؤدي العناوين الجيوسياسية إلى ارتفاعات سريعة في الأسعار، لكن هذه المكاسب غالبا ما تكون قصيرة الأجل لأن تدفقات الإمدادات الفعلية والجهود الدبلوماسية الموازية هي التي تحدد مدة استمرار تلك التحركات ‌‌الصعودية.

في الأثناء، قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية عبرت المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز بإذن من السلطات الإيرانية.

وأظهرت بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ناقلة ‌‌العريش، ‌‌التي حملت شحنة من محطة رأس لفان في قطر خلال الفترة من الرابع إلى السادس من يوليو/تموز تقريبا، أبحرت لتخرج من المضيق خلال الليل في 29 يوليو/تموز الحالي.