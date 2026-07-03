النفط والذهب يرتفعان والدولار يتراجع إثر بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، متجها إلى تسجيل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع، مع تراجع الدولار وانخفاض رهانات المستثمرين على رفع الفائدة الأمريكية بعد بيانات توظيف أضعف من التوقعات في الولايات المتحدة، في وقت بقيت أسعار النفط قرب مستويات ما قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مع ترقب الأسواق لمسار إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي وقت كتابة هذه السطور صباح الجمعة، بلغ الذهب في العقود المستمرة 4188.10 دولارا للأوقية، مرتفعا 1.51%، في حين بلغت الفضة 62.945 دولارا، مرتفعة 3.08%.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 متقاعدون في تونس.. معاناة مستمرة بعد سنوات العمل

متقاعدون في تونس.. معاناة مستمرة بعد سنوات العمل list 2 of 2 بلومبيرغ: اكتتابات الشرق الأوسط تتجه للتعافي بعد الركود end of list

وتداول الذهب الفوري قرب 4170.91 دولارا للأوقية، والفضة عند 62.32 دولارا، والبلاتين عند 1665 دولارا، بينما صعد البلاديوم إلى نحو 1284.50 دولارا للأوقية.

الذهب يستفيد

كان الذهب الفوري صعد في التعاملات الآسيوية المبكرة بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى له منذ 23 يونيو/حزيران الماضي، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعدما هدأت بيانات الوظائف الأمريكية المخاوف المرتبطة بمزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الوظائف غير الزراعية زادت 57 ألف وظيفة فقط في يونيو/حزيران، مع بقاء معدل البطالة قريبا من 4.2% وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل إلى 61.5%، وهي بيانات عززت قراءة الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد لا يتحرك بسرعة نحو رفع الفائدة.

وتُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" احتمالات قرارات الفدرالي كما تسعرها عقود الفائدة الفدرالية لأجل 30 يوما، بينما أظهرت بيانات السوق بعد صدور تقرير الوظائف تراجع احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول إلى نحو 54.8% من 64.3% قبل البيانات.

ضغطت هذه البيانات على الدولار، إذ انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 100.72 نقطة في أحدث قراءة متاحة، متراجعا 0.13% خلال الجلسة، بعدما محا جزءا من مكاسبه الأسبوعية إثر تقرير الوظائف.

إعلان

كما بلغ اليورو في العقود المستمرة 1.1484 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3369 دولار، والدولار الأسترالي 0.6931 دولار.

ويستفيد الذهب عادة من ضعف الدولار لأن المعدن المسعر بالعملة الأمريكية يصبح أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما يستفيد من تراجع توقعات رفع الفائدة، لأن المعدن النفيس لا يدر عائدا، فتقل جاذبيته عند ارتفاع عوائد الأصول الدولارية.

النفط يتحرك بحذر

في سوق النفط، ارتفعت الأسعار قليلا قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، وبلغ خام برنت في العقود المستمرة 72.35 دولارا للبرميل، مرتفعا 0.77%، في حين وصل الخام الأمريكي إلى 69.12 دولارا للبرميل، مرتفعا 0.63%، وقت كتابة هذه السطور.

جاءت حركة النفط محدودة مع تفاؤل حذر بشأن الجهود الرامية إلى تثبيت مسار السلام بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز تدريجيا بعد أشهر من الاضطراب.

وكانت الأسعار هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير/شباط.

وتكمن أهمية مضيق هرمز في أنه كان يمر عبره في 2024 نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط، بما يعادل نحو 20% من استهلاك العالم من السوائل البترولية، إضافة إلى نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقالت رويترز إن إنتاج الكويت من النفط ارتفع إلى 1.65 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران، مقابل 580 ألف برميل يوميا في مايو/أيار، بعدما عززت الدولة العضو في أوبك صادراتها عقب اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

كما خرجت ما لا يقل عن 5 ناقلات عملاقة تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط السعودي من مضيق هرمز، في وقت تحولت أرامكو السعودية إلى التسعير الفوري لتسريع المبيعات في آسيا.