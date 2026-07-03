قفزة في صادرات النفط الخليجية خلال شهر يونيو

أفادت وكالة رويترز، نقلا عن بيانات شركة كبلر، بأن ⁠صادرات النفط من الخليج قفزت في شهر يونيو/حزيران بأكثر ⁠من ثلاثة ملايين برميل يوميا، مقارنة بشهر مايو/أيار، لتتجاوز ⁠عشرة ملايين برميل يوميا، مع زيادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز بعد توقف الحرب.

ورغم ‌هذا التعافي، ظلت الصادرات أقل بنحو 40% من مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت رويترز أن ملايين البراميل من ⁠الخام التي كانت ⁠عالقة في الخليج تدفقت إلى الأسواق العالمية، مما أتاح للمنتجين زيادة الإمدادات وخفض ⁠أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الصراع.

وأظهرت ⁠بيانات شركة كبلر ⁠أن إجمالي صادرات الخام والمكثفات من السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران ارتفع بأكثر ‌من 3.5 مليون برميل يوميا مقارنة بمايو/أيار، ليصل إلى ‌10.07 ‌مليون برميل يوميا.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم " لرويترز من المرجح أن يتحقق انتعاش مستدام في أسعار النفط الخام بمجرد أن تستوعب السوق النفط العالق ‌حاليا ‌على متن الناقلات والمخزن في المستودعات".

وأوضح محللون في كومرتس ‌بنك لرويترز أن أسعار النفط تعرضت لضغوط، إذ تعززت آمال المستثمرين في فتح مضيق هرمز بالكامل نتيجة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

توقعات بتراجع أسعار النفط

وفي سياق متصل نقلت صحيفة فايينشال تايمز عن بنك سيتي الأمريكي توقعاته بأن سعر النفط من خام برنت قد يصل إلى 60 دولارا للبرميل مع نهاية العام الجاري، مع توقعات بفائض من المعروض النفطي في الأسواق.

ويرى محللون في بنك سيتي، وفق ما نقلته الصحيفة عن مذكرة صدرت الجمعة، أنه على الرغم من حالات التصعيد المؤقتة، فإن لدى كل من الولايات المتحدة وإيران أسباباً هامة للالتزام بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي.

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وقال المحللون في مذكرتهم "نتوقع أن تستمر مذكرة التفاهم، ليس لأن الثقة ظهرت فجأة بين الجانبين، ولكن هناك دوافع نقضها ضعيفة من الجانبين".

وكان خام برنت بلغ ذروته في 30 أبريل/نيسان، خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث ارتفع سعر النفط إلى 126 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت الجمعة قليلا بمقدار أربعة سنتات فقط أو 0.06 % إلى 71.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1132 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.29% إلى 68.49 دولار للبرميل.

واستؤنفت بعض عمليات الشحن عبر مضيق هرمز، بموجب الاتفاق بين ⁠إيران والولايات المتحدة، لكن مستويات الضبابية لا تزال مرتفعة، وفق ما ذكرته رويترز، بعد تبادل البلدين ضربات في مطلع الأسبوع بعد قصف إيراني لسفينة شحن.