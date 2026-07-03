اقتصاد|أسواق|دولي

رغم رسوم ترمب.. ارتفاع قياسي للتجارة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

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FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump shakes hands with European Commission President Ursula von der Leyen, after an announcement of a trade deal between the U.S. and EU, in Turnberry, Scotland, Britain, July 27, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein//File Photo
ترمب يصافح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد توقيع اتفاق التجارة بين الجانبين (رويترز)
Published On 3/7/2026

أظهرت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني الجمعة، وفق وكالة رويترز، ⁠أن حجم ⁠التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سجل قيمة مرتفعة غير مسبوقة بلغت 875 مليار يورو (نحو تريليون ⁠دولار) العام الماضي رغم ضغوط الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الاتحاد.

وارتفعت صادرات ⁠الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 7.7% لتصل إلى 580 مليار يورو (نحو 661 مليار دولار)، فيما ارتفعت واردات التكتل من الولايات المتحدة 2.2% لتصل إلى 295 مليار يورو (نحو 336 مليار دولار)، مما دفع

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الفائض التجاري للاتحاد ‌الأوروبي مع الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 285 مليار يورو (حوالي 325 مليار دولار).

وأرجعت الدراسة جانبا من هذه الزيادة إلى قيام الشركات الأوروبية بتكثيف صادراتها للسوق الأمريكية، قبل أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في مطلع شهر أبريل/نيسان 2025.

وخالفت أيرلندا الاتجاه السائد بتسجيلها قفزة في الصادرات بنسبة 52.7%، مدفوعةً بالمنتجات الدوائية والكيميائية المعفاة من الرسوم الجمركية، وفق ما ذكرته رويترز.

وسجلت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انخفاضاً في صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة، باستثناء أيرلندا وأربعة دول أخرى، وهي التشيك بزيادة 5.1%، وإيطاليا بنسبة 7.2%، والدنمارك بنسبة 10.6%، وفنلندا بنسبة 10.8%.

Employees of Volkswagen work on an assembly line at the company's plant in Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo state, Brazil, on July 2, 2026. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
شركة فولكس فاغن الألمانية تضررت من رسوم ترمب (الفرنسية)

قطاعات تضررت من الرسوم

وللوهلة الأولى، قد توحي هذه المبالغ بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب لم تؤثر على العلاقات الاقتصادية الأساسية بين الجانبين. ومع ذلك، قالت سامينا سلطان الخبيرة الاقتصادية ⁠في معهد الاقتصاد الألماني لرويترز إن هذا الانطباع الأولي ⁠مضلل. إذ تعاني بعض القطاعات نيجة الرسوم الجمركية، ولا سيما قطاع السيارات الأوروبية.

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وانخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة 20.4% في 2025. ⁠

وسجلت ألمانيا، التي تشكل ما يقرب من ثلثي صادرات التكتل من السيارات إلى ⁠الولايات المتحدة، انخفاضا بنسبة 18.9%، حيث تعاني شركاتها العملاقة، مثل فولكس فاغن، من ضغوط رسوم ترمب، علاوة على ضغوط المنافسة مع الصين.

فائض أمريكي بتجارة الخدمات

وسجلت تجارة الخدمات ⁠بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قيمة مرتفعة غير مسبوقة أيضا بلغت 865 مليار يورو (986 مليار دولار)، إلا أن الاتحاد الأوروبي سجل عجزا قدره 178 مليار يورو ‌في هذه الفئة.

وشكلت رسوم الملكية الفكرية، التي تشمل تراخيص البرمجيات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، أكثر من 40% ‌من ‌واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات القادمة من الولايات المتحدة، وسجلت ارتفاعا بنسبة 13.7%.

ووفق بيانات المفوضية الأوروبية فإن العلاقة التجارية بين الجانبين في عام 2025 كانت كما يلي:

  • تصف المفوضية الأوروبية علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة بأنها "أهم علاقة تجارية في العالم"
  • بلغ إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات معا في عام 2025 بين الجانبين 1.7 تريليون يورو (1.9 تريليون دولار)
  • العلاقة بين الجانبين، إذا تم حساب التجارة في السلع والخدمات معا، متوازنة لحد كبير، وفق رؤية المفوضية الأوروبية، إذ أن الفارق بين صادرات كل طرف لأسواق الطرف الآخر يبلغ نحو 20.8 مليار يورو لصالح أوروبا، وهو ما يمثل فقط 1.3% من إجمالي التجارة بين الجانبين.
  • هناك أيضا استثمارات ضخمة بين الجانبين، إذ تستثمر الشركات الأمريكية والأوروبية ما يصل إلى 4.8 تريليون يورو في أسواق الطرف الآخر.
المصدر: الجزيرة + رويترز

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