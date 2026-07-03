رغم رسوم ترمب.. ارتفاع قياسي للتجارة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

أظهرت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني الجمعة، وفق وكالة رويترز، ⁠أن حجم ⁠التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سجل قيمة مرتفعة غير مسبوقة بلغت 875 مليار يورو (نحو تريليون ⁠دولار) العام الماضي رغم ضغوط الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الاتحاد.

وارتفعت صادرات ⁠الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 7.7% لتصل إلى 580 مليار يورو (نحو 661 مليار دولار)، فيما ارتفعت واردات التكتل من الولايات المتحدة 2.2% لتصل إلى 295 مليار يورو (نحو 336 مليار دولار)، مما دفع

الفائض التجاري للاتحاد ‌الأوروبي مع الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 285 مليار يورو (حوالي 325 مليار دولار).

وأرجعت الدراسة جانبا من هذه الزيادة إلى قيام الشركات الأوروبية بتكثيف صادراتها للسوق الأمريكية، قبل أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في مطلع شهر أبريل/نيسان 2025.

وخالفت أيرلندا الاتجاه السائد بتسجيلها قفزة في الصادرات بنسبة 52.7%، مدفوعةً بالمنتجات الدوائية والكيميائية المعفاة من الرسوم الجمركية، وفق ما ذكرته رويترز.

وسجلت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انخفاضاً في صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة، باستثناء أيرلندا وأربعة دول أخرى، وهي التشيك بزيادة 5.1%، وإيطاليا بنسبة 7.2%، والدنمارك بنسبة 10.6%، وفنلندا بنسبة 10.8%.

قطاعات تضررت من الرسوم

وللوهلة الأولى، قد توحي هذه المبالغ بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب لم تؤثر على العلاقات الاقتصادية الأساسية بين الجانبين. ومع ذلك، قالت سامينا سلطان الخبيرة الاقتصادية ⁠في معهد الاقتصاد الألماني لرويترز إن هذا الانطباع الأولي ⁠مضلل. إذ تعاني بعض القطاعات نيجة الرسوم الجمركية، ولا سيما قطاع السيارات الأوروبية.

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وانخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة 20.4% في 2025. ⁠

وسجلت ألمانيا، التي تشكل ما يقرب من ثلثي صادرات التكتل من السيارات إلى ⁠الولايات المتحدة، انخفاضا بنسبة 18.9%، حيث تعاني شركاتها العملاقة، مثل فولكس فاغن، من ضغوط رسوم ترمب، علاوة على ضغوط المنافسة مع الصين.

فائض أمريكي بتجارة الخدمات

وسجلت تجارة الخدمات ⁠بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قيمة مرتفعة غير مسبوقة أيضا بلغت 865 مليار يورو (986 مليار دولار)، إلا أن الاتحاد الأوروبي سجل عجزا قدره 178 مليار يورو ‌في هذه الفئة.

وشكلت رسوم الملكية الفكرية، التي تشمل تراخيص البرمجيات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، أكثر من 40% ‌من ‌واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات القادمة من الولايات المتحدة، وسجلت ارتفاعا بنسبة 13.7%.

ووفق بيانات المفوضية الأوروبية فإن العلاقة التجارية بين الجانبين في عام 2025 كانت كما يلي: