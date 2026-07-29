القيمة السوقية لآبل تتجاوز 5 تريليونات دولار لأول مرة

تجاوزت القيمة السوقية لشركة آبل حاجز 5 تريليونات دولار للمرة الأولى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصبح ثاني شركة مدرجة في العالم تحقق هذا المستوى بعد إنفيديا، قبل أن تقلص أسهمها مكاسبها مع استمرار التداول.

وارتفع سهم آبل خلال الجلسة إلى 342.89 دولارا، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 5.036 تريليونات دولار، قبل أن يتراجع السهم إلى 339.33 دولارا، لتستقر القيمة السوقية عند نحو 4.98 تريليونات دولار.

وكانت آبل استعادت في يوليو/تموز صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم، متجاوزة إنفيديا التي كانت أول شركة تتجاوز حاجز 5 تريليونات دولار.

وبلغت القيمة السوقية لإنفيديا خلال تعاملات الثلاثاء نحو 4.78 تريليونات دولار، مع ارتفاع سهمها بنسبة 0.53%.

تفوق ملحوظ

ارتفع سهم آبل بنحو 25% منذ بداية العام، متفوقا على معظم شركات التكنولوجيا الكبرى المعروفة باسم "العظماء السبعة"، ومنها إنفيديا وميتا وألفابت ومايكروسوفت.

ويعزو محللون هذا الأداء إلى استمرار الطلب القوي على منتجات الشركة، إضافة إلى إستراتيجيتها القائمة على تجنب سباق الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي الذي استنزف التدفقات النقدية وزاد مديونية عدد من منافسيها.

واعتمدت آبل بدلا من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها على دمج تقنيات غوغل في خدمات جديدة، من بينها النسخة المطورة من المساعد الصوتي "سيري"، وهو ما مكنها من تجنب الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية.

كما أسهم قرار الشركة بالإبقاء على أسعار هواتف آيفون دون تغيير، رغم رفع أسعار أجهزة ماك بوك وآيباد، في دعم الطلب على هواتفها، مع إقبال المستهلكين على الشراء قبل أي زيادات سعرية محتملة لاحقا هذا العام.

برنامج تمويل

أطلقت آبل، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة برنامجا لتأجير أجهزتها بالتعاون مع شركة كلارنا، يتيح للمستهلكين الاشتراك مقابل دفعات شهرية تبدأ من 17.99 دولارا لهواتف آيفون، و11.99 دولارا لساعات آبل أو أجهزة آيباد، و24.99 دولارا لأجهزة ماك.

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وقال نائب الرئيس والمحلل الرئيسي في شركة فورستر، ديبانجان تشاتيرجي، إن آبل تراهن على أن تجربة المستخدم، وليس حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ستكون العامل الحاسم في المنافسة.

وأضاف أن برنامج التأجير الجديد لا يخفض سعر الأجهزة، لكنه يغير نظرة المستهلكين إلى تكلفة الشراء عبر تحويلها إلى دفعات شهرية يمكن التنبؤ بها.

ومن المقرر أن تعلن آبل نتائجها المالية للربع الثالث بعد إغلاق الأسواق يوم الخميس، وسط توقعات المحللين بارتفاع إيراداتها الفصلية بأكثر من 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.