أفادت وكالة بلومبيرغ بأن المؤشر كوسبي لأسعار الأسهم في بورصة كوريا الجنوبية تراجع اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 13%، مما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول لليوم الثاني على التوالي، قبل أن يقلص خسائره لتصل إلى نحو 6%.

وأضافت بلومبيرغ أن المستثمرين باعوا أسهما على المؤشر كوسبي بقيمة 1.8 تريليون وون (1.24 مليار دولار)، وسط مخاوف واسعة بشأن أداء قطاع الذكاء الاصطناعي. (الدولار يعادل 1450 وونًا كوريًا جنوبيًا).

ويتجه المؤشر كوسبي نحو تسجيل خسارة شهرية قياسية تصل إلى نحو 33% بعد أن صعد بشكل سريع في فترة سابقة من العام الحالي، وذلك استنادا إلى الأداء القوي لشركتين للرقائق الإلكترونية لهما وزن كبير في المؤشر، وهما "إكس كيه هاينكس" و"سامسونغ إلكترونكس".

وقال يون جون-وون، مدير الصناديق في شركة "دي إس لإدارة الأصول" لبلومبيرغ إن المستثمرين "يكتفون بالهروب" من أسهم شركات الرقائق، مضيفا أن هذا المستوى من بيع الأسهم يعد "غير عقلاني"، من وجهة نظره.

وأوضح محللون تحدثوا لفايننشال تايمز أن مستوى تقلب المؤشر كوسبي تجاوز عملة البيتكوين خلال هذا العام، وذلك لاعتماده بشكل كبير على عدد قليل من الشركات.

تراجع حاد لسهم إس كيه هاينكس

وهوت أسهم شركة "إس كيه هاينكس" بنسبة تقارب 19% خلال معاملات الأربعاء، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، قبل أن تقلص خسائرها لتتداول على انخفاض بنسبة 9.6%. وبلغ إجمالي الانخفاض خلال يومين من المعاملات في بورصة سول نحو 30%.

وأعلنت الشركة عن زيادة نفقاتها الرأسمالية بمقدار 31 مليار دولار سعيا لطمأنة المستثمرين، لكنها لم تفصح عن العائد المنتظر للمساهمين، مما زاد من المخاوف حول أدائها.

كما تراجعت أسهم منافستها الكبرى، "سامسونغ إلكترونكس" بأكثر من 5% اليوم الأربعاء، وفق منصة إنفستينغ، وبلغ إجمالي التراجع في قيمة سهمها هذا الأسبوع نحو 20%.

إعلان

وسجلت "إس كيه هاينكس" قفزة بنسبة 557% في أرباحها التشغيلية لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 60.5 تريليون وون (41.7 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لكن هذه الأرقام جاءت دون توقعات المحللين، حسب فايننشال تايمز، كما جاءت المبيعات أيضا أقل من التقديرات رغم ارتفاعها بنسبة 257% لتصل إلى 79.3 تريليون وون (54.7 مليار دولار).

منافسة قوية من الصين

وأشارت بلومبيرغ إلى أن المستثمرين كانت لديهم حالة من التفاؤل خلال الأشهر الماضية حول أداء شركتي "إس كيه هاينكس" وسامسونغ إلكترونكس"، لكن الشعور العام للمستثمرين تحول إلى الخوف من الاستثمارات الهائلة التي تم ضخها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتساؤل عن جدواها.

وأضافت أن التطور المستمر من جانب الشركات الصينية المنافسة يعزز من مخاوف المستثمرين، حيث طرحت شركة "سي إكس إم تي" الصينية، أكبر منتج لرقائق الذاكرة بالصين، أسهمها للاكتتاب العام للمرة الأولى في بورصة شنغهاي في مطلع الأسبوع الجاري، وتمكنت من جمع تمويل إضافي بأكثر من 9 مليارات دولار.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن سونغ تشي، المحلل بشركة "بي إن بي باريبا" لإدارة الأصول، أن المستثمرين شعروا بمزيد من القلق والاضطراب إثر تقرير -نشرته وكالة رويترز الثلاثاء- أشار إلى أن الصين تعتزم البدء في الإنتاج الضخم لآلات الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية العميقة، وهي تقنية ضرورية لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.

مخاوف من خطط التوسع

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى مخاوف المستثمرين بشأن خطط التوسع في الإنتاج من جانب شركتي "إس كيه هاينكس" و"سامسونغ إلكترونكس"، وهو ما قد يؤدي إلى فائض من المعروض في السوق من الرقائق الإلكترونية.

وتخطط الشركتان لبناء مصنعين جديدين لتصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية، بتكلفة إجمالية تبلغ 800 تريليون وون (552 مليار دولار)، وذلك بهدف مضاعفة القدرة الإنتاجية لرقائق الذاكرة في غضون 5 سنوات. وفي الوقت نفسه، تعمل شركة "مايكرون تكنولوجي" الأمريكية المنافسة على زيادة استثماراتها المحلية لتصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2035.