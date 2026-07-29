النفط يصعد مدعوما بتراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل اليوم ⁠⁠الأربعاء، مدفوعة بتراجع مخزونات ⁠⁠النفط الخام الأمريكية، لتعوض بذلك جزءا من خسائر الجلسة السابقة التي نتجت عن توقف المواجهات بين واشنطن وطهران.

وارتفعت العقود الآجلة ⁠⁠لخام برنت 3 دولارات بما يعادل 3.6% إلى 87.13 دولارا للبرميل -وقت كتابة التقرير- وفق بيانات موقع أويل برايس.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ⁠⁠الأمريكي 2.8 دولار أو 3.6% إلى 82.08 دولارا.

وقالت مصادر في السوق الثلاثاء، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي يوم 24 يوليو/تموز الحالي.

وفي الوقت نفسه، ‌‌ارتفعت مخزونات البنزين 918 ألف برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير 355 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وقدمت منظمة أوبك وحلفاؤها في تحالف أوبك بلس دعما إضافيا للأسعار، إذ رجحت مصادر في تصريحات لرويترز أن يوقف التحالف زيادات إنتاج النفط لـ3 أشهر اعتبارا ⁠⁠من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد استكماله إعادة الكميات المقررة ⁠⁠عقب التخفيضات الطوعية.

وتقلبت أسعار النفط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي عطلت تدفقات النفط الخام العالمية، لا سيما مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وانخفضت الأسعار بنحو 5% يوم الثلاثاء ⁠⁠لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين وسط آمال في استئناف الجهود الجادة لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ⁠⁠بعد توقف مؤقت للمواجهات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ⁠⁠ترمب -الذي أوقف خلال مطلع الأسبوع حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين- لشبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء إن هناك "محادثات جيدة" مع إيران، لكنه هدد بشن مزيد من الضربات إذا انهارت المفاوضات، في وقت نفت فيه إيران سعيها لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

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وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عُمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن، مؤكدا أن المحادثات الجارية بين طهران ومسقط تقتصر على فتح ممر مؤقت في المضيق.

وأضاف غريب آبادي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، أن عُمان اقترحت مسارا يقع نصفه في المياه الإقليمية الإيرانية والنصف الآخر في المياه الإقليمية العُمانية، لكن طهران رفضت ذلك.

وتابع أن مقترح طهران ينص على أن يكون نصف المسار في المياه الإيرانية، وكذلك جزء من المسار الواقع في المياه العُمانية يخضع للرقابة الإيرانية.