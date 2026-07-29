اقتصاد|تركيا

المركزي التركي: اتفاق مع مصرف سوريا على وديعة بالليرة التركية

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محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان ومحافظ مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Suriye Merkez Bankası arasında "Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması" imzalandı. Anlaşma, TCMB Başkanı Fatih Karahan (solda) ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Mohammad Safwat Raslan tarafından imzalandı. ( TCMB - Anadolu Ajansı )
محافظ البنك المركزي التركي ومحافظ مصرف سوريا المركزي يوقعان اتفاقية تتيح فتح حساب وديعة بالليرة التركية لمصلحة دمشق (الأناضول)
Published On 29/7/2026

وقع البنك المركزي التركي ومصرف سوريا المركزي -اليوم الأربعاء- اتفاقا يتيح فتح حساب وديعة بالليرة التركية لدى البنك المركزي التركي باسم مصرف سوريا المركزي، في خطوة تعزز التعاون المالي بين البلدين.

وقال البنك المركزي التركي في بيان إن الاتفاق وقعه محافظ البنك فاتح قره خان ومحافظ مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان.

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وأوضح البيان أن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم مصرف سوريا المركزي لدى البنك المركزي التركي، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية عمل الحساب أو نطاق الاتفاق.

ويأتي الاتفاق عقب لقاء في دمشق -اليوم الأربعاء- جمع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني بمحافظ البنك المركزي التركي، وذلك بحضور محافظ مصرف سوريا المركزي.

DAMASCUS, SYRIA FEBRUARY 8: [FRANCE OUT UNTIL MARCH 1,2025] People walk past the central bank of Syria on February 8,2025 in Damascus, Syria. Following the overthrow of Syrian leader Bashar al-Assad by opposition groups in a quick offensive on December 8, the country is looking to gain economic momentum after years of global sanctions on the Assad-led government. Arab and Western countries have been reopening diplomatic relations with Syria's new de facto authorities, headed by the Islamist former insurgent group Hayat Tahrir al-Sham, or HTS. Fourteen years of war have left the Syrian economy damaged, with tens of thousands of residents living on or below the poverty line. The World Food Program estimates that 13.1 million Syrians do not have enough to eat. (Photo by Laurent Van der Stockt for Le Monde/Getty Images)
لم يوضح البنك المركزي التركي إن كانت الاتفاقية تتضمن ترتيبات إضافية تتعلق بالتسويات المالية أو استخدام الليرة التركية في التعاملات التجارية بين البلدين (غيتي)

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وتفعيل العلاقات المصرفية، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية التركية والسورية بما يخدم المصالح المشتركة.

ولم يوضح البنك المركزي التركي إن كان الاتفاق يتضمن ترتيبات إضافية تتعلق بالتسويات المالية أو استخدام الليرة التركية في التعاملات التجارية بين البلدين، لكن المباحثات في دمشق عكست توجها نحو توسيع التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

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