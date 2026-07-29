المركزي التركي: اتفاق مع مصرف سوريا على وديعة بالليرة التركية

وقع البنك المركزي التركي ومصرف سوريا المركزي -اليوم الأربعاء- اتفاقا يتيح فتح حساب وديعة بالليرة التركية لدى البنك المركزي التركي باسم مصرف سوريا المركزي، في خطوة تعزز التعاون المالي بين البلدين.

وقال البنك المركزي التركي في بيان إن الاتفاق وقعه محافظ البنك فاتح قره خان ومحافظ مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان.

وأوضح البيان أن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم مصرف سوريا المركزي لدى البنك المركزي التركي، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية عمل الحساب أو نطاق الاتفاق.

ويأتي الاتفاق عقب لقاء في دمشق -اليوم الأربعاء- جمع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني بمحافظ البنك المركزي التركي، وذلك بحضور محافظ مصرف سوريا المركزي.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وتفعيل العلاقات المصرفية، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية التركية والسورية بما يخدم المصالح المشتركة.

ولم يوضح البنك المركزي التركي إن كان الاتفاق يتضمن ترتيبات إضافية تتعلق بالتسويات المالية أو استخدام الليرة التركية في التعاملات التجارية بين البلدين، لكن المباحثات في دمشق عكست توجها نحو توسيع التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.