الذهب يتماسك مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية

عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع بشكل طفيف اليوم الأربعاء، بعدما تراجعت في مستهل التعاملات مع ⁠⁠استمرار استقرار ⁠⁠الدولار وانتظار المشاركين في السوق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، بحثا عن مؤشرات بشأن التضخم ⁠⁠ومسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4041 دولارا -وقت كتابة التقرير- بعدما افتتح تعاملاته على انخفاض.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.05% إلى 4041 دولارا.

يختتم مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء اجتماعه بشأن السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير يومي الخميس والجمعة على الترتيب، مع التحذير من ارتفاع التضخم.

واستقر الدولار عند مستوى ⁠⁠قريب من أعلى مستوى له ⁠⁠في شهر، مما جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس الثلاثاء إن إيران أطلقت عدة صواريخ ⁠⁠باليستية "في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط"، ⁠⁠وإن الصواريخ تم اعتراضها بنجاح.

وقال مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي ⁠⁠لوكالة رويترز إن أكبر اتحاد تجاري لقطاع النفط في الولايات المتحدة أبدى معارضته لفرض رسوم ⁠⁠مرور على السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: