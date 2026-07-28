اتفقت تركيا والعراق -اليوم الثلاثاء- على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، مع إعلان الجانبين العمل على مضاعفة التدفقات النفطية والمضي في تنفيذ مشروع "طريق التنمية"، إلى جانب سعيهما لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -عقب مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أنقرة– إن بلاده تسعى إلى توقيع اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة مع العراق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الزيدي عرض تزويد تركيا بمليون برميل من النفط يوميا.

وأضاف أردوغان أن شركة النفط والغاز التركية الحكومية يمكنها العمل في حقل كركوك النفطي الذي تديره شركة "بي بي"، وذلك عقب مراسم شهدت توقيع اتفاقية يُنتظر أن تتضمن تمديد تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان عاما إضافيا.

طريق التنمية

وأعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن البلدين سيشرعان في تنفيذ مشروع طريق التنمية، واصفا إياه بأنه سيكون "نهرا اقتصاديا ثالثا" يربط العراق وتركيا، ويحوّل البلدين إلى نقطة وصل بين الشرق والغرب.

وأكد الزيدي أن بغداد وأنقرة ستعملان على مضاعفة التدفقات النفطية وتعزيز مواردهما الاقتصادية، مشيرا إلى أن زيارته لأنقرة شملت توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والمياه، وأن العراق يسعى إلى تطوير علاقاته مع تركيا إلى مستوى الشراكة.

ويمتد مشروع طريق التنمية لنحو 1200 كيلومتر داخل العراق، ويضم خطا للسكك الحديدية وطريقا سريعا، يربطان ميناء الفاو الكبير بالحدود التركية وصولا إلى أوروبا.

وشهدت الزيارة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين، شملت التعاون في مجالات التعليم الأكاديمي، والشباب والرياضة، والملكية الصناعية.

التبادل التجاري

في السياق، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن أنقرة وبغداد تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط، مقارنة بنحو 17 مليار دولار حاليا، مشيرا إلى أن العراق يُعد خامس أكبر شريك تجاري لتركيا.

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وأضاف أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة عززت أهمية إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان بكامل طاقته، والعمل على إنشاء خط نفطي جديد يربط البصرة بميناء جيهان، إلى جانب تطوير مشروع طريق التنمية.

وأشار بولاط إلى أن العراق يُعد خامس أكبر شريك تجاري لتركيا، في حين يحتل المرتبة الثالثة بين الدول التي ينفذ فيها المقاولون الأتراك أكبر عدد من المشروعات، موضحا أن الشركات التركية أنجزت أكثر من 1150 مشروعا في العراق بقيمة تقارب 40 مليار دولار.

وأكد أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير الممرات البرية والسككية وخطوط الطاقة من شأنه تسريع حركة التجارة والاستثمارات، معربا عن استعداد أنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي مع بغداد خلال المرحلة المقبلة.

تسهيل الأعمال

وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباق إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيوفر أرضية أفضل لتعزيز التعاون الاقتصادي، متوقعا أن تتسارع وتيرة إعادة إعمار العراق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن تركيا ستواصل أداء دورها بوصفها شريكا اقتصاديا رئيسيا للعراق، مؤكدا أن الاستثمارات لا تقل أهمية عن التجارة، وداعيا إلى توحيد الإجراءات الجمركية بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، وتطبيق نظام البيانات الجمركية الآلي في المنافذ الحدودية.

كما شدد على ضرورة معالجة صعوبات التحويلات المالية، وتسريع إصدار التأشيرات الإلكترونية، ومنح رجال الأعمال تأشيرات متعددة الدخول، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ستكون ضرورية لدعم التجارة والاستثمارات بين البلدين.