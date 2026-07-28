أوبك بلس تتجه لتعليق زيادات الإنتاج بعد سبتمبر والنفط يواصل تراجعه

تتجه مجموعة أوبك بلس إلى وقف الزيادات التدريجية في إنتاج النفط بعد سبتمبر/أيلول المقبل حتى نهاية عام 2026، في وقت تستعد فيه لبدء مفاوضات معقدة بشأن حصص الإنتاج لعام 2027، وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي وضغوط من بعض الأعضاء لرفع حصصهم الإنتاجية.

ونقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر في المجموعة -لم تسمها- قولها إن 7 دول رئيسية في التحالف، هي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، ستناقش خلال اجتماعها في 2 أغسطس/آب المقبل زيادة الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا إلى سبتمبر/أيلول، وهي الزيادة نفسها التي أُقرت خلال أشهر يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الجاري.

وتمثل زيادة سبتمبر/أيلول استكمال الإلغاء التدريجي لخفض إنتاج طوعي يبلغ 1.65 مليون برميل يوميا، كان قد أُقر عام 2023، قبل أن تتوقف الزيادات حتى دخول نظام الحصص الجديد حيز التنفيذ مطلع عام 2027، وفق المصادر.

حصص جديدة

أوضحت المصادر أن المجموعة لن تتخذ قرارات جديدة بشأن مستويات الإنتاج خلال الأشهر المتبقية من العام، إذ سيبقى الإنتاج عند مستوياته الحالية إلى حين الانتهاء من مراجعة القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء، التي ستُستخدم أساسا لتحديد حصص الإنتاج الجديدة بدءا من يناير/كانون الثاني 2027.

ويأتي ذلك في وقت تضغط فيه بعض الدول -وفي مقدمتها العراق- للحصول على حصص إنتاج أعلى تعكس زيادة طاقتها الإنتاجية، وهو ما قد يختبر تماسك التحالف خلال الأشهر المقبلة.

كما لا تزال المجموعة تطبق خفضا إضافيا للإنتاج يبلغ مليوني برميل يوميا، بدأ العمل به منذ عام 2022 ويستمر حتى نهاية 2026، ويشمل معظم الدول الأعضاء.

ويتزامن ذلك مع تزايد المخاوف بشأن فائض محتمل في سوق النفط خلال عام 2027، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض الطلب، خصوصا إذا استؤنفت حركة الملاحة بشكل كامل عبر مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، واصلت أسعار النفط تراجعها الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار المخاطر الأمنية في المنطقة.

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وانخفض خام برنت 4.6% إلى 84.29 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.2% إلى 79.13 دولارا، ليسجل العقدان أدنى مستوياتهما منذ 17 يوليو/تموز.

وجاءت الضغوط على الأسعار بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن واشنطن تُجري "محادثات جيدة" مع إيران، مع الإشارة إلى احتمال استئناف الضربات إذا فشلت المفاوضات.

عودة كردستان

في تطور آخر، أعلنت شركة "دي إن أو" النرويجية استئناف إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكابير في إقليم كردستان العراق، بعد توقف احترازي أعقب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وقالت الشركة إنها أعادت تشغيل حقل طاوكي في 28 يونيو/حزيران، في حين استؤنف الإنتاج من حقل بيشكابير في 11 يوليو/تموز الجاري، مشيرة إلى أن وتيرة استعادة الإنتاج ستعتمد على جاهزية الآبار والمنشآت والأوضاع الأمنية.

وسجل صافي إنتاج الشركة في كردستان خلال الربع الثاني 273 برميلا من المكافئ النفطي يوميا، مقابل 39.6 ألف برميل في الربع الأول و56.07 ألف برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة توقف العمليات خلال معظم الربع.