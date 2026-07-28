تكاليف طائرة الرئاسة الأمريكية تضغط على نتائج بوينغ الفصلية

تكبدت شركة بوينغ الأمريكية خسائر فصلية فاقت توقعات السوق، بعد تحمّلها تكاليف إضافية بقيمة 280 مليون دولار مرتبطة ببرنامج تصنيع طائرتي الرئاسة الأمريكية الجديدتين (إير فورس وان)، في وقت واصلت فيه الشركة تحقيق تقدم في خطتها للتعافي مدعوما بتحسن التدفقات النقدية وزيادة تسليم الطائرات التجارية.

وسجلت الشركة خسارة صافية بلغت 428 مليون دولار خلال الربع الثاني، بعد ارتفاع التكاليف الهندسية اللازمة لضمان تسليم الطائرتين الرئاسيتين في عام 2028، عقب تأخير البرنامج 4 سنوات عن الجدول الزمني الأصلي.

كما بلغت الخسائر الأساسية 76 سنتا للسهم، مقارنة مع توقعات المحللين عند 30 سنتا للسهم، لكنها جاءت أفضل من خسارة 1.24 دولار للسهم المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود الضغط على نتائج بوينغ إلى عقد ثابت السعر بقيمة 3.9 مليارات دولار وقعته الشركة عام 2018 لتطوير طائرتين من طراز "747-8" لتكونا بديلتين لطائرتي الرئاسة الأمريكية، وهو برنامج تجاوز ميزانيته بأكثر من مليار دولار وتأخر تنفيذه 4 سنوات.

تعافٍ تشغيلي

رغم الضغوط، فقد سجلت بوينغ تدفقا نقديا حرا إيجابيا بقيمة 631 مليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع تدفق نقدي سلبي بلغ 200 مليون دولار قبل عام، مدعوما بزيادة مدفوعات العملاء وتسارع وتيرة تسليم الطائرات.

كما ارتفع التدفق النقدي التشغيلي إلى 1.4 مليار دولار، في حين نمت الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 24.6 مليار دولار، متجاوزة توقعات الأسواق البالغة 23.95 مليار دولار.

وسلّمت الشركة 171 طائرة تجارية خلال الربع، مقابل 150 طائرة في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين ارتفع دفتر الطلبيات إلى مستوى قياسي بلغ 715 مليار دولار، يشمل أكثر من 6200 طائرة تجارية.

وأكد الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ أن عمليات الشركة أصبحت أكثر استقرارا، وأن برامج الاعتماد الرئيسية تسير وفقا للجدول الزمني.

زيادة الإنتاج

واصلت بوينغ رفع إنتاج طائرات "737 ماكس"، وبدأت الانتقال إلى إنتاج 47 طائرة شهريا، كما أنجزت رحلات الاعتماد لطرازي "737-7" و"737-10″، مع استمرار استهداف الحصول على الشهادات التنظيمية في عام 2026 وبدء عمليات التسليم خلال 2027.

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ورغم ارتفاع إيرادات قطاع الطائرات التجارية بنسبة 8% إلى 11.8 مليار دولار، فإن القطاع ظل يسجل خسائر تشغيلية بهامش سالب بلغ 2.7%.

في المقابل، ارتفعت إيرادات قطاع الدفاع والفضاء والأمن بنسبة 13% إلى 7.5 مليارات دولار، لكن تكاليف برنامج طائرتي الرئاسة الأمريكية حدت من ربحيته، في حين واصل قطاع الخدمات العالمية تقديم أفضل أداء داخل الشركة، بإيرادات بلغت 5.3 مليارات دولار وهامش تشغيلي وصل إلى 18.1%.

وتحافظ بوينغ على توقعاتها بتحقيق تدفق نقدي حر يتراوح بين مليار و3 مليارات دولار خلال عام 2026، وهو ما قد يمثل أول نتيجة إيجابية للشركة منذ عام 2023، بدعم من زيادة إنتاج الطائرات التجارية واستقرار عملياتها التشغيلية.