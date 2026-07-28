ليبيا.. توقف إنتاج حقل الفيل بالكامل وتحذير من ظلام واسع

⁠أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ⁠اليوم الثلاثاء ⁠توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي ‌بالكامل وتوقف عمليات الإنتاج بحقل الوفاء جزئيا، بعد اقتحام محتجين مجمع ⁠مليتة الصناعي للنفط والغاز وإغلاقه.

ويُعد مجمع ⁠مليتة ⁠المصدر الرئيسي ⁠لإمدادات الغاز المغذية للخط الساحلي في البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان لها: "نتابع ببالغ القلق التطورات الناجمة عن اقتحام وإغلاق مجمع مليتة الصناعي من قبل مجموعة من المحتجين".

وأضافت أن "اقتحام المحتجين ترتب عليه توقف العمليات التشغيلية وتعطل إنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي".

وتحدثت المؤسسة عن خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة نتيجة النقص الحاد في إمدادات الغاز والوقود.

وحذرت من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يزيد من مخاطر عدم استقرار الشبكة العامة للكهرباء، مؤكدة أن ذلك "قد يؤدي إلى خروج المزيد من وحدات التوليد عن الخدمة، بما يرفع احتمالية حدوث إظلام واسع وربما إظلام عام إذا لم تتم معالجة الوضع بصورة عاجلة".

وناشدت المؤسسة الجهات المختصة التدخل العاجل لتأمين مجمع مليتة الصناعي وحماية المنشآت النفطية، وتمكين الفرق الفنية من استئناف العمليات التشغيلية بصورة آمنة وفورية، بما يضمن استعادة إمدادات الغاز واستقرار الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.

ودعت "جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، والنأي بقطاع النفط والغاز عن أي تجاذبات أو ممارسات من شأنها الإضرار بمقدرات البلاد"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في إعلان حالة القوة القاهرة إذا استمرت هذه الظروف وتعذر استئناف العمليات التشغيلية".

من جهتها أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تأمين مجمع مليتة واستئناف ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء.