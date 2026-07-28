فائدة بـ6% وبطاقة فيزا.. "إكس" تطلق خدمات مصرفية

أطلقت منصة "إكس"، الاثنين، خدمة تتيح فتح حسابات تدرّ فوائد على المستخدمين إلى جانب خدمة للدفع المباشر بين الأفراد، في خطوة إستراتيجية جديدة نحو تحويل المنصة إلى "تطبيق شامل لكل شيء" (everything app)، وفق رؤية مالكها إيلون ماسك.

بطاقة خصم مباشر من "فيزا"

ويتضمن هذا المنتج المجاني والمتاح حصريا لمشتركي خدمة الاشتراك المتميزة "إكس بريميوم" (X Premium) المدفوعة في الولايات المتحدة، بطاقة خصم مباشر من "فيزا"، ويوفر معدل فائدة يصل إلى 6%، بحسب بيان صادر بهذا الشأن.

تقنيا، تتم استضافة هذه الحسابات من جانب بنك "كروس ريفر"، وهو مصرف مقره نيوجيرسي ومتخصص في تقديم الخدمات لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر الإنترنت.

وتخضع هذه المؤسسة المالية لرقابة "المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع" في الولايات المتحدة، لذلك فهي توفر تأمينا على الودائع يصل إلى 250 ألف دولار لكل عميل.

وبفضل آلية لتوزيع الأموال على بنوك متعددة ضمن شبكة واحدة، تستطيع منصة "إكس" ضمان ودائع تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لكل مستخدم.

عمليات دفع فورية

كما سيتمكّن أصحاب حسابات الإيداع في "إكس" من إجراء عمليات دفع فورية ومجانية لمستخدمين آخرين على المنصة.

ويصف مصرف "كروس ريفر" هذا الحساب ومزاياه بأنها سابقة هي الأولى من نوعها لشبكة تواصل اجتماعي في الولايات المتحدة.

في المقابل، تعتمد عمليات الشراء والدفع عبر منصات مثل "فيسبوك" و"سناب شات" و"تيك توك"، لا سيما في مجالات المبيعات عبر الإنترنت وتحقيق الدخل من المحتوى، على خدمة "باي بال" أو شركتها التابعة "هايبر واليت"، أو على حسابات مصرفية تقليدية لا تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها شركة "ميتا" نفسها.

يشار إلى أن خدمتي المراسلة التابعتين لشركة "ميتا"، أي "واتساب" و"ماسنجر" اللتين لا تُصنفان تقنيا كشبكات تواصل اجتماعي بالمعنى الدقيق، تتضمنان بالفعل نظاما للدفع المباشر بين الأفراد.

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ومنذ استحواذه على "تويتر" (التي أصبحت تُعرَف بـ "إكس") في أكتوبر/تشرين الأول 2022، سعى إيلون ماسك إلى تحويلها إلى "تطبيق شامل لكل شيء" على غرار المنصات الصينية مثل "وي تشات" التابع لشركة "تنسنت".