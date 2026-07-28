غازبروم: الغاز المسال الأمريكي رفع الأسعار بأوروبا 3 أضعاف

قال كيريل بولوس نائب رئيس شركة الطاقة الروسية "غازبروم" اليوم الثلاثاء إن هيمنة الولايات المتحدة على سوق الغاز الطبيعي المسال رفعت الأسعار في أوروبا إلى 3 أضعاف مقارنة بالفترة التي كانت فيها كميات كبيرة من الغاز الروسي تُورد إلى السوق الأوروبية.

وخلال أعمال "قمة الغاز الطبيعي المسال في منطقة المحيطين الهندي والهادي" في إندونيسيا، أكد بولوس أن الادعاءات بأن الغاز الطبيعي المسال أكثر موثوقية من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب في أوروبا لا تعكس الواقع.

وأضاف: "اعتماد أوروبا على الغاز الروسي تعرض لانتقادات في الماضي، أما اليوم فإن 60% من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال تأتي من الولايات المتحدة، وحصتها في واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال تجاوزت 90%".

وقبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، كانت "غازبروم" أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، إذ بلغت حصتها في السوق الأوروبية نحو 40% بحلول عام 2022.

وبسبب العقوبات الغربية، خسرت الشركة جزءا كبيرا من عملائها لصالح موردين آخرين، مثل الولايات المتحدة وقطر والنرويج، وانخفضت صادراتها إلى أوروبا إلى نحو 18 مليار متر مكعب في عام 2025، مقارنة بـ201.7 مليار متر مكعب في عام 2021.