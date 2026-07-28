اقتصاد

غازبروم: الغاز المسال الأمريكي رفع الأسعار بأوروبا 3 أضعاف

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epa13063866 A view of a Gazprom Neft gas station in Moscow, Russia, 25 June 2026. The rising prices and sales limitations of fuel at some gas stations come as a result of repeated Ukrainian drone attacks on Russian oil infrastructure. Russian Presidential Spokesman Dmitry Peskov said on 22 June that the Russian government is taking measures to address fuel prices and remains in close coordination with oil companies. EPA/MAXIM SHIPENKOV
بسبب العقوبات الغربية خسرت غاز بروم جزءا كبيرا من عملائها (الأوروبية)
Published On 28/7/2026

قال كيريل بولوس نائب رئيس شركة الطاقة الروسية "غازبروم" اليوم الثلاثاء إن هيمنة الولايات المتحدة على سوق الغاز الطبيعي المسال رفعت الأسعار في أوروبا إلى 3 أضعاف مقارنة بالفترة التي كانت فيها كميات كبيرة من الغاز الروسي تُورد إلى السوق الأوروبية.

وخلال أعمال "قمة الغاز الطبيعي المسال في منطقة المحيطين الهندي والهادي" في إندونيسيا، أكد بولوس أن الادعاءات بأن الغاز الطبيعي المسال أكثر موثوقية من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب في أوروبا لا تعكس الواقع.

وأضاف: "اعتماد أوروبا على الغاز الروسي تعرض لانتقادات في الماضي، أما اليوم فإن 60% من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال تأتي من الولايات المتحدة، وحصتها في واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال تجاوزت 90%".

وقبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، كانت "غازبروم" أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، إذ بلغت حصتها في السوق الأوروبية نحو 40% بحلول عام 2022.

وبسبب العقوبات الغربية، خسرت الشركة جزءا كبيرا من عملائها لصالح موردين آخرين، مثل الولايات المتحدة وقطر والنرويج، وانخفضت صادراتها إلى أوروبا إلى نحو 18 مليار متر مكعب في عام 2025، مقارنة بـ201.7 مليار متر مكعب في عام 2021.

المصدر: رويترز

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