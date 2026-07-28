اقتصاد|أسواق|دولي

خسائر حادة تضرب أسهم الرقائق بسبب مخاوف الذكاء الاصطناعي

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SEOUL, SOUTH KOREA - MARCH 05: A currency dealer works in front of a monitors at South Korea's benchmark stock index (KOSPI) in a foreign exchange dealing room at the Hana Bank headquarters on March 05, 2026 in Seoul, South Korea. The latest flare-up in the Iran conflict has hammered export‑reliant markets in South Korea and Japan, knocking benchmark indexes sharply lower on fears that surging energy costs and a prolonged hit to risk appetite could undercut corporate earnings and growth across Asia's trade‑driven economies. (Photo by Han Myung-Gu/Getty Images)
حالة من القلق في بورصة كوريا الجنوبية مع بيع أسهم شركات الرقائق (غيتي)
Published On 28/7/2026

انخفض مؤشرا نيكي في اليابان وكوسبي في كوريا الجنوبية بشكل حاد اليوم الثلاثاء وسط موجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية، التي تُستخدَم على نطاق واسع في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن مؤشر كوسبي للأسهم في كوريا الجنوبية انخفض بنسبة 14%، الأمر الذي دفع إلى وقف التداولات لفترة، وذلك بعد أن تخلص مستثمرون من أسهمهم في شركتين رائدتين للرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، وهما "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس".

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وانخفضت أسهم شركة "إس كيه هاينكس" بنسبة تصل إلى 14.6%، حسب ما ذكرت الصحيفة، في حين تراجعت أسهم منافستها الأكبر، "سامسونغ إلكترونيكس" بأكثر من 13.4%، وفق منصة إنفستينغ.

وسجلت الشركتان تراجعا بنسبة 41% و34% على التوالي خلال شهر يوليو/تموز الجاري حتى الآن.

FILE PHOTO: A logo of Semiconductor and memory chip company SK Hynix during the company's debut at the Nasdaq market in New York City, U.S., July 10, 2026. REUTERS/Angelina Katsanis/File Photo
سهم شركة إس كيه هاينكس تراجع بنسبة 10% (رويترز)

وأشارت الصحيفة إلى أن أسهم شركات الرقائق صعدت في النصف الأول من العام الجاري، حيث توقّع المستثمرون أن تستفيد من النفقات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي، لكنها تعرضت لموجة بيع واسعة في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من أن النفقات في هذا القطاع قد لا تحقّق الأرباح التي يتوقعها المستثمرون.

وتترقب البورصات نتائج أرباح الربع الثاني من العام الجاري، حيث تستعد شركات التكنولوجيا العملاقة، مايكروسوفت وميتا وأبل وأمازون، للإعلان عن نتائج أعمالها خلال الأسبوع الجاري.

انخفاض المؤشر نيكي

وفي السياق ذاته انخفض المؤشر ‌‌نيكي الياباني 4% تقريبا اليوم الثلاثاء، وفق رويترز، ليسجل أدنى مستوى إغلاق ⁠⁠في أكثر من شهرين، ⁠⁠حيث تراجع إلى 62364.92 نقطة، وهو ⁠⁠أدنى مستوى إغلاق له منذ 21 مايو/أيار الماضي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.52% إلى 3963.59 نقطة.

  • وتراجع ⁠⁠سهم كيوكسيا لتصنيع رقائق الذاكرة 18.33% ⁠⁠إلى 44550 نقطة.
  • وانخفض سهما أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق وطوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق بأكثر من 10% لكل منهما.

 

TOKYO, JAPAN - MAY 07: A pedestrian walks past a monitor displaying the closing figure of the Nikkei 225 Stock Average outside a securities firm on May 07, 2026 in Tokyo, Japan. The Nikkei 225 stock index soared more than 5% today reaching a record high of 63,000 points after reports that the United States and Iran were close to reaching an agreement to end the war. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
انخفاض المؤشر نيكي لأقل مستوى منذ شهرين (غيتي)

لا مخاوف بشأن اقتصاد اليابان

وقال الخبير المالي لدى ريسونا لإدارة الأصول كوجي تودا لرويترز: "انخفض المؤشر نيكي ⁠⁠بسبب موجة بيع مكثفة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكن هذا ليس له علاقة بالعوامل الأساسية لآفاق الاقتصاد الياباني".

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وأضاف: "بمجرد أن يرى المستثمرون آفاقا قوية لشركات التكنولوجيا الكبرى في اليابان والولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، سيعاودون شراء الأسهم".

وفي بورصة وول ستريت بنيويورك خسر سهم إنفيديا 4.9% ‌‌بنهاية معاملات الاثنين، ونزل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.2% مع استمرار موجة البيع.

وتأثرت تحركات المؤشر نيكي بشكل كبير بالمؤشر كوسبي، الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا، ومؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر نيكي بأكثر من 14% منذ أن وصل إلى أعلى مستوى ⁠⁠له في منتصف يونيو/حزيران الماضي، مع تأثر أسهم الشركات المحلية المرتبطة برقائق الذاكرة سلبا بالمخاوف بشأن الإنفاق المكثف لشركات التكنولوجيا ⁠⁠العالمية على الذكاء الاصطناعي.

وحوّل المستثمرون أموالهم إلى أسهم ⁠⁠قطاعات أخرى، مثل البنوك، التي كانت تشهد ارتفاعا على خلفية التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر. لكنّ أسهم البنوك تراجعت اليوم الثلاثاء، وانخفض سهما مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ‌‌بأكثر من 3% لكل منهما.

The German share price index DAX graph is pictured at the stock exchange in Frankfurt, Germany, July 24, 2026. REUTERS/Staff
الأسهم الأوروبية مستقرة لانخفاض وزن شركات الرقائق بها (رويترز)

استقرار أسهم أوروبا

وفي بورصات أوروبا اتسم ‌‌أداء الأسهم بالهدوء اليوم الثلاثاء، بعدما عوضت مكاسب ⁠⁠مدفوعة بنتائج ⁠⁠أعمال قطاعي السلع الفاخرة والاستهلاكية إثر موجة البيع العالمية لأسهم شركات التكنولوجيا.

وتراجع مؤشر ستوكس 50 بنحو 0.15%، بينما تراجع مؤشر داكس بنحو 0.28%، وارتفع مؤشر كاك بشكل طفيف بنسبة 0.26%، استنادا لبيانات منصة إنفستينغ دوت كوم.

وتصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا الخسائر بانخفاضها 0.8% لتواصل الهبوط بعد تراجع القطاع ⁠⁠بنحو 2% في الجلسة السابقة.

وفي المقابل، ارتفع قطاع السلع الشخصية ⁠⁠والمنزلية 1.8%. وقفز سهم شركة يونيليفر 5.3% بعد أن فاقت مجموعة السلع الاستهلاكية توقعات نمو المبيعات في الربع الثاني، مدعومة بارتفاع حجم المبيعات والأسعار.

وزاد سهم شركة "إل في إم إتش" ⁠⁠2.5% بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة ارتفاع مبيعاتها في الربع الثاني 3%، بدعم من الطلب القوي من المتسوقين ⁠⁠الأمريكيين.

وصعد سهم مرسيدس-بنز 3.3% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الثاني بنسبة 22%، لكنها حذرت من ضعف ‌‌أعمالها الأساسية في قطاع السيارات.

المصدر: رويترز + فايننشال تايمز

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