النفط يواصل انخفاضه مع توقف الهجمات بين واشنطن وطهران

واصلت أسعار ‌‌‌‌النفط تراجعها اليوم الثلاثاء، إذ انخفضت بأكثر من دولارين للبرميل، وسط آمال ⁠⁠⁠⁠في التوصل إلى تسوية ⁠⁠⁠⁠للحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي تسببت في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل ⁠⁠⁠⁠1.66% إلى 86.89 دولارا في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/تموز الحالي، قبل أن تواصل تراجعها وتستقر عند مستوى أقل من 86 دولارا وقت كتابة التقرير.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا بنسبة 1.1%، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/تموز الحالي، قبل أن يواصل تراجعه ويستقر عند 80.7 دولارا وقت كتابة التقرير.

وكان كلا العقدين قد تراجع بنحو 8% في الجلسة السابقة بعد أن علقت الولايات المتحدة فجأة حملة الضربات الجوية على إيران مطلع الأسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب – أمس الاثنين – إن الولايات المتحدة ‌‌‌‌تجري "محادثات جيدة" مع إيران، وإن هناك فرصة للتوصل إلى حل.

ومع ذلك، أشار ترمب إلى أن الضربات الأمريكية ستُستأنف إذا فشلت المفاوضات، في حين أصدرت إيران تصريحات مماثلة بشأن الرد الانتقامي.

وقال المحلل لدى "آي جي" توني سيكامور في مذكرة للعملاء: "في الوقت الحالي، إن الارتياح من التوصل إلى مخرج أدى إلى تهدئة الأسعار وتخفيف المخاوف بشأن هجمات الحوثيين على البنية التحتية السعودية. ومع ذلك، لا يزال ⁠⁠⁠⁠الوضع متقلبا للغاية".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية المكلفة في ⁠⁠⁠⁠الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أفراح الزوبة، إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني الرامي إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز وتطبيقه في البحر الأحمر عبر تعطيل الشحن في مضيق باب ⁠⁠⁠⁠المندب.

وتأثرت الأسعار أيضا بالأنباء التي أفادت بأن محطة البحر الأسود التابعة لاتحاد أنابيب بحر قزوين على الساحل الروسي استأنفت ⁠⁠⁠⁠عمليات تحميل النفط بعد توقف دام أسبوعا عقب هجمات ⁠⁠⁠⁠الطائرات المسيرة الأوكرانية.

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ومع ذلك، حذر محللون من أن مخاطر امتداد اضطرابات الإمدادات إلى البحر الأحمر لا تزال مرتفعة بعد أن أعلنت السعودية أنها أسقطت طائرات مسيرة كانت تستهدف منشآت نفطية، بما في ذلك ‌‌‌‌منشآت في الرياض.

وذكرت المملكة أن هذه الطائرات أُطلقت من العراق من قبل جماعات مسلحة مدعومة من إيران، وأعلنت أنها تحتفظ بحق الرد.