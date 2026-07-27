بروكفيلد الكندية تجمع ملياري دولار لصندوق استثمار يركّز على الشرق الأوسط

جمعت شركة بروكفيلد الكندية نحو ملياري دولار في الإغلاق الأول لصندوق جديد للاستثمار في شركات السعودية والشرق الأوسط، بدعم رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومشاركة مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية.

ويستهدف صندوق "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز" توجيه ما لا يقل عن 50% من رأس ماله إلى السوق السعودية، بينما ستتركز بقية استثماراته في الشرق الأوسط، مع إعطاء الأولوية للأسواق مرتفعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وفق البيان المشترك لبروكفيلد وصندوق الاستثمارات العامة.

عمليات استحواذ كاملة

سيسعى الصندوق إلى تنفيذ عمليات استحواذ كاملة، والاستثمار في حصص أقلية لتمويل النمو، واقتناص فرص أخرى في قطاعات الخدمات المالية وخدمات الأعمال والتجزئة والصناعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وفق البيان.

ولم يكشف البيان عن حجم مساهمة صندوق الاستثمارات العامة أو الحجم النهائي المستهدف للصندوق، لكنه أوضح أن بروكفيلد ستضخ 500 مليون دولار من رأسمالها، بما يعادل ربع الأموال التي جُمعت في الإغلاق الأول، في خطوة تستهدف مواءمة مصالحها مع المستثمرين المشاركين.

وقال يزيد الحميد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن الشراكة تستهدف "ترسيخ دور الأسهم الخاصة الدولية في المنطقة، وجذب رأس المال العالمي إلى المملكة، وتسريع الصفقات"، إلى جانب استقدام الخبرات إلى منظومة الاستثمار المحلية.

ويأتي إطلاق الصندوق ضمن توجّه سعودي لتوسيع مصادر تمويل الشركات وتعميق السوق المالية المحلية، باستقطاب مديري الأصول العالميين وإتاحة منتجات استثمارية جديدة. وتضع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 تعظيم العوائد طويلة الأجل، وتنويع مصادر تمويل الصندوق، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص ضمن أهدافها الرئيسية.

إعلان

وقال الرئيس التنفيذي لبروكفيلد بروس فلات إن الشركة ترى فرصا كبيرة للشراكة مع شركات المنطقة ودعم نموها طويل الأجل، مشيرا إلى أن جمع الأموال يعكس تنامي الطلب العالمي على فرص الأسهم الخاصة في السعودية والشرق الأوسط.

بروكفيلد في الخليج

تدير بروكفيلد أصولا تزيد قيمتها على تريليون دولار عالميا، موزعة بين البنية التحتية والطاقة والعقارات والأسهم الخاصة والائتمان، وفق بيانات الشركة.

وتقول بروكفيلد إنها تعمل في الشرق الأوسط منذ قرابة 3 عقود، وبدأت الاستثمار المباشر في المنطقة عام 2015، بينما تجاوزت قيمة الأصول التي تديرها في دول مجلس التعاون الخليجي 16 مليار دولار، موزعة على الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية.

وتزامن الإعلان عن الصندوق مع مشاركة بروكفيلد في تحالف يضم بلاكستون وكيه كيه آر، توقيع صفقة بقيمة 16 مليار دولار مع شركة نفط الكويت تتعلّق بشبكة خطوط أنابيب النفط الخام المحلية وخطوط التصدير.

وبموجب بيان مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت، سيستحوذ التحالف على 49% من مشروع مشترك يمتلك حقوق استخدام 13 خط أنابيب بطول يقارب 320 كيلومترا، بينما تحتفظ شركة نفط الكويت بحصة 51% وبالملكية والسيطرة التشغيلية الكاملة على الشبكة.

وتقوم الصفقة على تأجير الحقوق وإعادة استئجارها لمدة 20.5 عاما مقابل رسوم مرتبطة بأحجام التدفقات، ويُتوقع أن توفر 7.85 مليارات دولار لشركة نفط الكويت عند إتمامها، بما يدعم خطط الإنفاق الرأسمالي ورفع الطاقة الإنتاجية للخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035.